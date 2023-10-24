15 суперпродуктов: вот почему их нужно есть

Авокадо. Он содержит полезные для сердца жиры. Также из половины авокадо вы получаете 29 мг магния, или примерно 7% дневной нормы, 6,8 мг клетчатки, или 24 суточной нормы.

Гранат. Исследования показывают, что гранаты улучшают здоровье сердца и предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Ягоды. Клюква, ежевика, клубника, малина полны клетчатки, антиоксидантов и содержат мало калорий. Исследования показывают, что они могут снизить вероятность развития рака, диабета, сердечных и дегенеративных заболеваний.

Брокколи. Этот овощ богат клетчаткой. Учёные отмечают, что это вещество надолго насыщает, а это помогает сбросить вес. Также предварительное исследование на мышах показало, что крестоцветные овощи содержат индолглюкозинолаты, которые помогают поддерживать баланс здоровых бактерий в кишечнике, уменьшают или предотвращают расстройства пищеварения.

Морепродукты. В них есть омега-3, которые снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезни Альцгеймера, способствуют развитию у детей.

Чеснок и лук. Чеснок, например, отличается антибактериальными и противовирусными свойствами. Согласно метаанализу, лук может играть роль в предотвращении рака, а чесок помогает людям с диабетом, высоким уровнем холестерина и высоким кровяным давлением.

Грибы. Обзор 2022 года показал, что они отличаются противораковым действием. Но нужны ещё дополнительные доказательства этого.

Орехи и семена. Они отличаются мощным зарядом белка, помогают регулировать вес. Одно исследование показало, что грецкие орехи способны защитить от рака.