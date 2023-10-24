15 суперпродуктов: вот почему их нужно есть

15 суперпродуктов: вот почему их нужно естьТакая пища обладает огромным количеством полезных свойств
Некоторые продукты содержат больше питательных веществ, чем остальные. Однако, по словам Тейлор Вольфрам, доктора медицинских наук, диетолога с частной практикой из Чикаго, важно помнить, что самые здоровые диеты отличаются разнообразием продуктов и их сбалансированностью.
Авокадо. Он содержит полезные для сердца жиры. Также из половины авокадо вы получаете 29 мг магния, или примерно 7% дневной нормы, 6,8 мг клетчатки, или 24 суточной нормы.
Гранат. Исследования показывают, что гранаты улучшают здоровье сердца и предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
Ягоды. Клюква, ежевика, клубника, малина полны клетчатки, антиоксидантов и содержат мало калорий. Исследования показывают, что они могут снизить вероятность развития рака, диабета, сердечных и дегенеративных заболеваний.
Брокколи. Этот овощ богат клетчаткой. Учёные отмечают, что это вещество надолго насыщает, а это помогает сбросить вес. Также предварительное исследование на мышах показало, что крестоцветные овощи содержат индолглюкозинолаты, которые помогают поддерживать баланс здоровых бактерий в кишечнике, уменьшают или предотвращают расстройства пищеварения.
Морепродукты. В них есть омега-3, которые снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и болезни Альцгеймера, способствуют развитию у детей.
Чеснок и лук. Чеснок, например, отличается антибактериальными и противовирусными свойствами. Согласно метаанализу, лук может играть роль в предотвращении рака, а чесок помогает людям с диабетом, высоким уровнем холестерина и высоким кровяным давлением.
Грибы. Обзор 2022 года показал, что они отличаются противораковым действием. Но нужны ещё дополнительные доказательства этого.
Орехи и семена. Они отличаются мощным зарядом белка, помогают регулировать вес. Одно исследование показало, что грецкие орехи способны защитить от рака.
Тёмная листовая зелень. Это руккола, капуста , листовая капуста, шпинат, салат и мангольд. Пищевые волокна, содержащиеся в этой зелени, могут снизить риск возникновения колоректального рака.
Древние зёрна. К ним относят гречку, фарро и киноа. В них больше по сравнению с рафинированными зёрнами клетчатки и питательных веществ.
Цитрусовые. В ходе одного исследования выяснилось, что у взрослых в возрасте 50 лет и старше, которые каждый день ели апельсины, вероятность развития дегенерации жёлтого пятна была на 60% меньше, чем у тех, кто эти фрукты не ел.
Чайный гриб и кимчи. Исследования 2021 года показали, что пробиотики способствуют созданию здорового микробиома кишечника. Особенно полезно это для людей с болезнью Крона, язвенным колитом и ревматоидным артритом.
Тёмный шоколад. Какао в нём содержит много антиоксидантов, которые помогают в профилактике рака, потере веса, поддержании здоровья сердца. Кроме того, одна порция такого шоколада (где какао - минимум 70%) в день улучшает настроение, когнитивные функции, предотвращает потерю памяти.
Сладкий картофель. В одном обзоре говорится, что этот корнеплод защищает от диабета, ожирения, рака и других заболеваний. Происходит это благодаря его противовоспалительным, антиоксидантным и противомикробным свойствам.
Фасоль и бобовые. Благодаря большому количеству клетчатки и витаминов эти продукты помогают регулировать уровень сахара в крови и избавляют от лишнего веса.
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