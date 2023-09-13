20 простых способов сбросить 2 кг

20 простых способов сбросить 2 кгОбязательно попробуйте их
Эксперты перечислили самые эффективные способы по снижению веса, которые помогут вам быстро избавиться от 2 кг.
Откажитесь от еды за несколько часов до отхода ко сну. Лучше всего будет перестать есть за два-три часа до того, как пойдёте спать. Это позволит улучшить сон, что важно для контроля веса.
Записывайте, что вы едите. Исследования показывают, что те, кто ведёт дневник питания, добиваются большего успеха в потере веса, чем люди, которые этого не делают. В ходе одного исследования, например, выяснилось, что ведение такого дневника удвоило снижение веса.
Добавляйте в свой рацион больше овощей. Согласно результатам исследований, овощи в сочетании со здоровой диетой помогают ускорить потерю веса. Эми Шапиро, магистр медицинских наук, доктор медицинских наук, рекомендует съедать две чашки овощей во время двух приёмов пищи в день.
Убедитесь, что во время каждого приёма пищи едите клетчатку. Если вы хотите сбросить вес, то клетчатка и белок должны стать вашими лучшими друзьями. К тому же при сочетании этих веществ вы будете дольше оставаться сытым, а уровень сахара в крови у вас будет стабильным.
Ешьте углеводы с осторожностью. Не все углеводы на самом деле вредны. Среди них есть и полезные. Например, нут, макароны с фасолью, крекеры с высоким содержанием клетчатки, сладкий картофель, овёс, чёрная фасоль. При каждом приёме пищи употребляйте один ломтик тоста или другой углеводный продукт размером с кулак.
Не употребляйте высококалорийные напитки. Откажитесь от всех сладких напитков и пейте в основном чай, напитки без сахара, воду.
Помните о размерах порций. Это помогает избежать переедания, ускорить метаболизм, усилить чувство сытости, уменьшить голод.
Следуйте здоровому утреннему распорядку. Три ключевых фактора успешного снижения веса - это достаточное количество отдыха, занятия спортом, здоровый завтрак. Завтрак должен содержать много клетчатки, белков, полезных жиров и углеводов.
Высыпайтесь. Недостаток сна нарушает гормональный фон, из-за чего у человека усиливается чувство голода и аппетит, что приводит к перееданию. Кроме того, из-за недосыпа повышается уровень стресса.
Пейте воду. Если вы будете её пить перед едой, то съедите в итоге меньше. Также замените сладкие напитки в течение дня - водой и избегайте обезвоживания.
Попробуйте холодовую терапию. Известно, что она уменьшает хроническую боль, стресс, сокращает время восстановления после тренировки. Было доказано также, что регулярное воздействие низких температур (17 градусов Цельсия или ниже) приводит к сжиганию жира.
Выключайте термостат, когда идёте спать. Тогда ваше тело будет сжигать больше калорий, вырабатывая больше тепла.
Принимайте витамины. Кайл Джонс , соучредитель и директор по инновациям и брендингу iCRYO, рекомендует принимать витамин B12, комплекс витаминов группы В, биамино, биотин, лизин, глицин, альфа-липоевую кислоту, таурин и L-карнитин.
Попробуйте внутривенные вливания. Этот метод, однако, подходит не всем. Но он поможет увлажнить организм и обеспечить его жизненно важными витаминами.
Стимулируйте своё тело. Доказано, что глубокий массаж тканей и правильный лимфодренаж улучшают улучшают обмен веществ и сжигают жир.
Выделите время для ухода за собой. Например, вы можете начинать свой день с йоги или приготовить полезный смузи из банана и матча.
Создайте баланс силовых тренировок и кардио. Это позволит вам избавиться от ненужных килограммов. Исследования показали, что за счёт выполнения только силовых упражнений вы сможете потерять около 1,4% жира. И примерно столько же вы сможете сбросить при помощи кардио или аэробных упражнений.
Добавьте в воду розовую гималайскую морскую соль. Есть доказательства, что употребление такой воды поможет вам лучше спать и эффективнее худеть.
Ограничьте потребление алкоголя. Иначе вы рискуете постоянно перекусывать чем-то вредным и высококалорийным.
Не ужинайте вне дома часто. Когда вы едите в ресторане, есть вероятность, что вы получите в итоге больше калорий, чем ожидаете.
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