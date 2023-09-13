20 простых способов сбросить 2 кг

Откажитесь от еды за несколько часов до отхода ко сну. Лучше всего будет перестать есть за два-три часа до того, как пойдёте спать. Это позволит улучшить сон, что важно для контроля веса.

Записывайте, что вы едите. Исследования показывают, что те, кто ведёт дневник питания, добиваются большего успеха в потере веса, чем люди, которые этого не делают. В ходе одного исследования, например, выяснилось, что ведение такого дневника удвоило снижение веса.

Добавляйте в свой рацион больше овощей. Согласно результатам исследований, овощи в сочетании со здоровой диетой помогают ускорить потерю веса. Эми Шапиро, магистр медицинских наук, доктор медицинских наук, рекомендует съедать две чашки овощей во время двух приёмов пищи в день.

Убедитесь, что во время каждого приёма пищи едите клетчатку. Если вы хотите сбросить вес, то клетчатка и белок должны стать вашими лучшими друзьями. К тому же при сочетании этих веществ вы будете дольше оставаться сытым, а уровень сахара в крови у вас будет стабильным.

Ешьте углеводы с осторожностью. Не все углеводы на самом деле вредны. Среди них есть и полезные. Например, нут, макароны с фасолью, крекеры с высоким содержанием клетчатки, сладкий картофель, овёс, чёрная фасоль. При каждом приёме пищи употребляйте один ломтик тоста или другой углеводный продукт размером с кулак.

Не употребляйте высококалорийные напитки. Откажитесь от всех сладких напитков и пейте в основном чай, напитки без сахара, воду.

Помните о размерах порций. Это помогает избежать переедания, ускорить метаболизм, усилить чувство сытости, уменьшить голод.

Следуйте здоровому утреннему распорядку. Три ключевых фактора успешного снижения веса - это достаточное количество отдыха, занятия спортом, здоровый завтрак. Завтрак должен содержать много клетчатки, белков, полезных жиров и углеводов.

Высыпайтесь. Недостаток сна нарушает гормональный фон, из-за чего у человека усиливается чувство голода и аппетит, что приводит к перееданию. Кроме того, из-за недосыпа повышается уровень стресса.

Пейте воду. Если вы будете её пить перед едой, то съедите в итоге меньше. Также замените сладкие напитки в течение дня - водой и избегайте обезвоживания.