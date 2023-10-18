25 лучших продуктов для сжигания жира

25 лучших продуктов для сжигания жираПопробуйте их есть регулярно
Один из самых эффективных способов похудеть - употреблять здоровую пищу. Кроме того, полезными будут так называемые жиросжигающие продукты.
Лосось. Эта рыба богата полезными жирами и белком. В одной порции лосося содержится 17 г нежирного белка. Также исследование, опубликованное в журнале Hindawi, омега-3 жирные кислоты могут увеличить скорость метаболизма в состоянии покоя у взрослых.
Индейка. Благодаря ей вы получите много белка и будете дольше ощущать сытость.
Перец чили. Капсаицин в этом перце может временно ускорить обмен веществ. Также это вещество снижает аппетит.
Корица. Считается, что она помогает контролировать уровень сахара в крови и улучшает чувствительность к инсулину. Стабильный уровень глюкозы в крови уменьшает тягу к еде и снижает риск переедания. Одно недавнее исследование показало, что добавление в блюда корицы связано с уменьшением как индекса массы тела, так и веса в целом.
Чёрная фасоль. Она содержит 15 г клетчатки и белка на чашку. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Obesity, показало, что за 5 лет при ежедневном употреблении клетчатки у людей уменьшилась окружность талии почти на 4%.
Яйца. Это источник всех необходимых питательных веществ и высококачественного белка. Кроме того, в яйцах есть холин, который играет роль в жировом обмене.
Курица. Результаты одного исследования, опубликованного в журнале Food & Nutrition Research, показали, что употребление птицы в сочетании с диетой, богатой овощами, снижает риск увеличения веса или развития ожирения.
Ягоды. Они содержат много клетчатки и при этом мало калорий. Антиоксиданты в ягодах помогают бороться с окислительным стрессом, что улучшает способность организма сжигать жир.
Овсяная каша. Она состоит из сложных углеводов, которые поддерживают стабильный уровень энергии и предотвращают внезапные приступы голода. Также отчёт, опубликованный в журнале Nutrients, показал, что потребление цельнозерновых продуктов (например, овса или коричневого риса) связано со снижением веса и уменьшением индекса массы тела.
Авокадо. Этот фрукт богат клетчаткой и полезными жирами. Эти вещества способствуют сжиганию жира и помогают контролировать аппетит. Одно исследование 2019 года показало, что люди с нормальным весом, которые ели авокадо, в итоге набирали меньше, чем те, кто этот фрукт не употреблял.
Орехи. Согласно результатам исследования, опубликованного в Nutrients, употребление орехов связано с лучшим контролем веса и меньшим увеличением массы тела со временем.
Греческий йогурт. Исследование, опубликованное в Международном журнале ожирения, показало, что употребление йогурта снижает массу тела, уменьшает окружность талии и жировые отложения.
Грейпфрут. Некоторые исследования показывают, что его употребление перед едой может привести к умеренной потере веса. Считается, это связано с его способностью уменьшать потребление калорий и снижать аппетит.
Помидоры. В их состав входит соединение 9-оксо-ОДА, связанное с сжиганием жира. Кроме того, томаты богаты бета-каротином, ликопином и лютеином. Эти вещества связаны с меньшим количеством жира на животе.
Киноа. Этот рис содержит белок и клетчатку, которые необходимы для похудения.
Свиная вырезка. Результаты исследования, опубликованного в Nutrients, показали, что после замены на три месяца говядины и курицы свининой у людей снизился процент жира в организме и уменьшилась талия.
Кокосовое масло. Исследование, опубликованное в журнале Lipids, продемонстрировало, что женщины, которые каждый день ели кокосовое масло, в целом потеряли больше веса. Также у них на несколько дюймов уменьшилась окружность талии. Другое исследование показало, что это масло может помочь мужчинам, страдающим ожирением.
Миндаль. Исследование 2021 года показало, что употребление миндаля связано с уменьшением жировой массы тела, а также общей жировой массы.
Тунец. Он богат жирными кислотами омега-3. Метаанализ, опубликованный в PLoS One, показал, что добавление в здоровый рацион омега-3 помогает снизить уровень брюшного жира и предотвратить ожирение.
Шпинат. Он полон витаминов и антиоксидантов. В ходе одного из исследований 2020 года выяснилось, что потребление определённых тилакоидов, полученных из шпината, приводит к снижению веса, уменьшению окружности талии и жировой массы.
Сывороточный протеиновый порошок. Такой порошок помогает сжигать больше жира. Всё потому, что он активирует в организме гормоны сытости, ускоряет обмен веществ и сжигание жира.
Творог. Он богат белок и при этом содержит мало калорий. Результаты одного исследования показали, что после года употребления большего количества продуктов с высоким содержанием белка участники потеряли больше веса и сантиметров в талии. Кроме того, в твороге много кальция, который способствует снижению веса и сжиганию жира.
Оливковое масло. У женщин, которые в течение девяти недель употребляли оливковое масло, снизились масса тела и кровяное давление.
Брокколи. Во-первых, в этой капусте содержится клетчатка, которая помогает насытиться и улучшает здоровье кишечника.
Сливы. Эти фрукты богаты антоцианами, которые, как показали исследования, могут помочь в снижении веса.
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