25 лучших продуктов для сжигания жира

Лосось. Эта рыба богата полезными жирами и белком. В одной порции лосося содержится 17 г нежирного белка. Также исследование, опубликованное в журнале Hindawi, омега-3 жирные кислоты могут увеличить скорость метаболизма в состоянии покоя у взрослых.

Индейка. Благодаря ей вы получите много белка и будете дольше ощущать сытость.

Перец чили. Капсаицин в этом перце может временно ускорить обмен веществ. Также это вещество снижает аппетит.

Корица. Считается, что она помогает контролировать уровень сахара в крови и улучшает чувствительность к инсулину. Стабильный уровень глюкозы в крови уменьшает тягу к еде и снижает риск переедания. Одно недавнее исследование показало, что добавление в блюда корицы связано с уменьшением как индекса массы тела, так и веса в целом.

Чёрная фасоль. Она содержит 15 г клетчатки и белка на чашку. Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Obesity, показало, что за 5 лет при ежедневном употреблении клетчатки у людей уменьшилась окружность талии почти на 4%.

Яйца. Это источник всех необходимых питательных веществ и высококачественного белка. Кроме того, в яйцах есть холин, который играет роль в жировом обмене.

Курица. Результаты одного исследования, опубликованного в журнале Food & Nutrition Research, показали, что употребление птицы в сочетании с диетой, богатой овощами, снижает риск увеличения веса или развития ожирения.

Ягоды. Они содержат много клетчатки и при этом мало калорий. Антиоксиданты в ягодах помогают бороться с окислительным стрессом, что улучшает способность организма сжигать жир.

Овсяная каша. Она состоит из сложных углеводов, которые поддерживают стабильный уровень энергии и предотвращают внезапные приступы голода. Также отчёт, опубликованный в журнале Nutrients, показал, что потребление цельнозерновых продуктов (например, овса или коричневого риса) связано со снижением веса и уменьшением индекса массы тела.

Авокадо. Этот фрукт богат клетчаткой и полезными жирами. Эти вещества способствуют сжиганию жира и помогают контролировать аппетит. Одно исследование 2019 года показало, что люди с нормальным весом, которые ели авокадо, в итоге набирали меньше, чем те, кто этот фрукт не употреблял.

Орехи. Согласно результатам исследования, опубликованного в Nutrients, употребление орехов связано с лучшим контролем веса и меньшим увеличением массы тела со временем.

Греческий йогурт. Исследование, опубликованное в Международном журнале ожирения, показало, что употребление йогурта снижает массу тела, уменьшает окружность талии и жировые отложения.