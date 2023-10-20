Фитнес и здоровье
18:04, 20 октября 2023
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3D-печать исправит острую нехватку доноров печени

Скоро в пятницу можно будет перестать себя контролировать

Литовская компания Vital3D находится в авангарде развивающейся области биопечати, имея амбициозные планы по созданию 3D-печати человеческих органов, в том числе почек. Поскольку только в США более 90 тыс человек ожидают пересадки почки, биопечать может устранить растущий разрыв между спросом на органы и их предложением.

3D-печать исправит острую нехватку доноров печени

© Ferra.expert

Биопринтинг - сложный процесс, требующий специального оборудования и медицинского опыта. Особенно сложно воссоздать почки, каждая из которых содержит около 1 млн нефронов. Для решения проблемы баланса между скоростью и точностью компания Vital3D разработала технологию FemtoBrush, в которой используются лазеры и пространственный модулятор света. Система обеспечивает точность до одной тысячной миллиметра и позволяет напечатать обширную сосудистую сеть почки всего за 24 часа.

Несмотря на то, что данная технология находится на ранней стадии развития, она представляет собой значительный шаг вперед в создании биопечатных органов. Однако до того, как 3D-печатные органы станут реальностью, еще предстоит пройти серьезные испытания и решить ряд нормативных проблем.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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