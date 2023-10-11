Фитнес и здоровье
16:10, 11 октября 2023
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Активный секс оказался возможностью продления жизни мужчин

У женщин такой связи нет

Врач-уролог и онколог Марк Гадзиян в своём Telegram-канале рассказал об исследовании половой активности мужчин и её влияния на продолжительность жизни.

Активный секс оказался возможностью продления жизни мужчин
© Pexels.com

В Уэльсе провели масштабное исследование среди 918 здоровых мужчин возрастом 45-59 лет. В течение 10 лет медики отслеживали состояние участников. Оказалось, что активная реализация полового влечения мужчин является профилактикой рака, болезней сердца, прежде всего инфарктов. При этом у женщин такой взаимосвязи не обнаружили.

Врачи подытожили, что активная половая жизнь мужчин укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает иммунитет и снижает риск различных заболеваний в целом. К тому же регулярный секс — средство от стресса, улучшает настроение и помогает повысить самооценку.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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