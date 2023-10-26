Американец лишился части пениса из-за «бактерии-хищника»

Джошуа столкнулся с финансовыми трудностями, пытаясь получить пособие по инвалидности, что вынудило его работать на двух работах. В объявленном им сборе средств на GoFundMe он рассказал о своем ужасном опыте: «Я переусердствовал с работой, заразился редкой плотоядной бактерией из раны и развил очень редкую форму гангрены, которая поразила мою тазовую область».

Инфекция потребовала обширного медицинского вмешательства, включая многочисленные ампутации в области гениталий. Джошуа предстоит еще несколько операций по восстановлению и пересадке кожи. Сейчас он просит 1000 долларов для того, чтобы поддержать себя в этот сложный период.

Плотоядная бактерия, известная также как некротизирующий фасциит, попадает в организм через отверстия в коже, такие как порезы, ожоги или хирургические раны. Ранние симптомы включают покраснение и опухание кожи, сильную боль и повышение температуры. На более поздних стадиях могут появиться язвы, волдыри, изменение цвета кожи и другие осложнения, требующие немедленного обращения к врачу.

Некротизирующий фасциит, как правило, требует применения антибиотиков и хирургического вмешательства в качестве основного лечения.

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