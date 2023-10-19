Американок предупредили о вреде химического выпрямления волос для здоровья

Женщины с вьющимися волосами нередко прибегают к таким способам укладки, как кератиновое выпрямление» или кератиновое восстановление. В средствах для этого содержится формальдегид, который при нагревании утюжком превращается в токсичный бесцветный газ с резким запахом. Учёные уже достаточно давно установили, что этот токсин в 2 раза увеличивает риск рака шейки матки, а также вероятность бесплодия.

К тому же формальдегид может у чувствительных к нему женщин вызывать аллергии и проблемы с дыхательной системой. Проявляться это может кашлем, насморком, чиханием, астмой, конъюнктивитами, тошнотой.

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