Фитнес и здоровье
12:01, 19 октября 2023
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Американок предупредили о вреде химического выпрямления волос для здоровья

Выделяется опасный для здоровья формальдегид

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) планирует запретить формальдегид и другие токсичные вещества, содержащиеся в средствах для химического выпрямления и укладки волос.

Американок предупредили о вреде химического выпрямления волос для здоровья
© Pexels.com

Женщины с вьющимися волосами нередко прибегают к таким способам укладки, как кератиновое выпрямление» или кератиновое восстановление. В средствах для этого содержится формальдегид, который при нагревании утюжком превращается в токсичный бесцветный газ с резким запахом. Учёные уже достаточно давно установили, что этот токсин в 2 раза увеличивает риск рака шейки матки, а также вероятность бесплодия.

К тому же формальдегид может у чувствительных к нему женщин вызывать аллергии и проблемы с дыхательной системой. Проявляться это может кашлем, насморком, чиханием, астмой, конъюнктивитами, тошнотой.

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