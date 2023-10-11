Аренда жилья старит ваши клетки быстрее, чем безработица или курение

Исследователи изучили влияние различных факторов, связанных с жилищными условиями, на биологическое старение - показатель внутреннего старения, отличного от хронологического возраста. В ходе исследования были проанализированы данные 1420 респондентов, при этом учитывались такие факторы, как срок проживания, городское или сельское расположение, стоимость жилья и другие.

Оказалось, что биологическое старение быстрее наступает у тех, кто арендует частное жилье, чем у тех, кто владеет собственным. Интересно, что проживание в городе не показало разницы в биологическом старении по сравнению с владением собственным жильем.

Исторические проблемы с жильем, такие как задолженность по оплате и экологические проблемы, также были связаны с ускоренным биологическим старением.

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