Болезнь Альцгеймера и кишечник связаны сильнее, чем вы думали

Исследование, опубликованное в журнале Brain, показало, что нарушения памяти у пациентов с болезнью Альцгеймера могут быть переданы молодым животным путем пересадки микробиоты кишечника. У людей, страдающих болезнью Альцгеймера, в образцах фекалий был обнаружен повышенный уровень бактерий, способствующих развитию воспаления, что было связано со снижением когнитивных способностей.

Профессор Ивонн Нолан заявила, что «понимание роли микробов кишечника на ранней стадии деменции может открыть пути для разработки новых методов лечения». Болезнь Альцгеймера является одной из распространенных причин деменции, и данное исследование может проложить путь к потенциальным терапевтическим вмешательствам в будущем.

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