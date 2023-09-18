Болит спина? Вот три признака, что у вас может быть рак костей

Постоянная и необъяснимая боль. Если постоянно ощущаете сильную боль в спине, которая не уменьшается после отдыха или приёма обезболивающих, то это должно насторожить. Со временем боль, связанная с раком костей, только усиливается.

Локализованная боль. Часто боль при раке костей возникает в определённой части позвоночника или в конкретной кости. Такая боль может быть глубокой, болезненной, постоянной.

Боль по ночам. При раке костей боль может быть более выраженной ночью либо в периоды физической активности.

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