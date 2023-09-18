Болит спина? Вот три признака, что у вас может быть рак костей

Болит спина? Вот три признака, что у вас может быть рак костейБудьте начеку
Рак костей - довольно редкий тип онкологии. Наиболее распространёнными его признаками являются отёк, болезненность, боль в костях, необъяснимые переломы, ограниченный диапазон движений. Но иногда на эту болезнь указывают проблемы со спиной.
Многие из нас сталкиваются с болью в спине, особенно в области поясницы. Но иногда, по словам доктора Чуна Тана, медицинского директора и терапевта в Pall Mall Medical, она может быть признаком рака костей.
Вот три симптома, на которые нужно обязательно обратить внимание людям, страдающим от болей в спине.
Постоянная и необъяснимая боль. Если постоянно ощущаете сильную боль в спине, которая не уменьшается после отдыха или приёма обезболивающих, то это должно насторожить. Со временем боль, связанная с раком костей, только усиливается.
Локализованная боль. Часто боль при раке костей возникает в определённой части позвоночника или в конкретной кости. Такая боль может быть глубокой, болезненной, постоянной.
Боль по ночам. При раке костей боль может быть более выраженной ночью либо в периоды физической активности.
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