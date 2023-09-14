Больница на несколько месяцев раньше выявила вспышку болезни из-за глазных капель

В системе Enhanced Detection System for Healthcare-Associated Transmission (EDS-HAT) для анализа патогенных микроорганизмов в образцах пациентов используется секвенирование всего генома. Если генетические коды из разных образцов совпадают, это свидетельствует о вспышке заболевания.

В октябре 2022 года в UPMC было выявлено два случая лекарственно-устойчивой инфекции, что послужило поводом для проведения расследования, хотя на тот момент никаких общих черт между пациентами обнаружено не было. Однако когда в феврале 2023 г. Центры по контролю и профилактике заболеваний США выпустили предупреждение о вспышке инфекции, связанной с искусственными слезами, генетический код совпал со случаями, ранее выявленными UPMC.

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