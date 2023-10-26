Часто болит голова? Ответ может скрываться в детских психологических травмах

Хотя известно, что детские травмы могут иметь непосредственные последствия для здоровья, в данном исследовании, опубликованном в журнале Neurology, ставилась задача выяснить, повышают ли они также риск возникновения головных болей. В центре внимания исследователей были первичные головные боли, являющиеся одной из ведущих причин глобальной инвалидности.

Группа специалистов под руководством автора исследования Кэтрин Креацулас из Гарвардского университета проанализировала данные 28 исследований, в которых приняли участие 154 739 человек из 19 стран. Они обнаружили, что у людей, имевших в анамнезе травму в детстве, на 48% выше вероятность диагностирования первичной головной боли в будущем. Риск был еще выше для тех, кто пережил несколько травмирующих событий в детстве.

Исследование выявило корреляцию между головными болями и детскими травмами, хотя и не установило прямой причинно-следственной связи. Группа исследователей намерена изучить, как детские травмы могут влиять на риск развития других проблем со здоровьем, включая хронические и аутоиммунные заболевания.

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