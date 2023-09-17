Чем белок полезен для вашего тела: 10 пунктов

У вас может уменьшиться тяга к еде. Белок влияет на гормоны, которые регулируют чувство голода. В частности, это грелин и пептид YY.

Вы можете похудеть. Белок позволит вам дольше чувствовать себя сытым и поможет нарастить мышцы. А чем больше мышечная масса, тем больше калорий вы сжигаете в состоянии покоя.

Вы будете наращивать мышечную массу и поддерживать её. Белок играет в этом ключевую роль. Поэтому если вы регулярно занимаетесь в зале, обязательно ешьте достаточное количество белка.

У вас может ускориться обмен веществ. Другими словами, ваше тело будет быстрее сжигать калории или расходовать энергию.

Вы защитите себя от потери мышечной массы. По-другому это называется саркопенией. Известно, что потеря мышечной массы начинается после 30 лет и продолжается до старости. Из-за этого человеку может быть сложнее подниматься по лестнице, носить продукты, у него увеличивается риск травм.