Чем белок полезен для вашего тела: 10 пунктов

Чем белок полезен для вашего тела: 10 пунктовИ это не только наращивание мышц
Взрослому человеку рекомендуется потреблять 0,8 г белка на 1 кг массы тела. Кроме того, по данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в среднем ежедневно женщина должна получать 46 г белка, а мужчина - 56 г. И вот какие преимущества это даст.
У вас может уменьшиться тяга к еде. Белок влияет на гормоны, которые регулируют чувство голода. В частности, это грелин и пептид YY.
Вы можете похудеть. Белок позволит вам дольше чувствовать себя сытым и поможет нарастить мышцы. А чем больше мышечная масса, тем больше калорий вы сжигаете в состоянии покоя.
Вы будете наращивать мышечную массу и поддерживать её. Белок играет в этом ключевую роль. Поэтому если вы регулярно занимаетесь в зале, обязательно ешьте достаточное количество белка.
У вас может ускориться обмен веществ. Другими словами, ваше тело будет быстрее сжигать калории или расходовать энергию.
Вы защитите себя от потери мышечной массы. По-другому это называется саркопенией. Известно, что потеря мышечной массы начинается после 30 лет и продолжается до старости. Из-за этого человеку может быть сложнее подниматься по лестнице, носить продукты, у него увеличивается риск травм.
Белок может поддержать ваш иммунитет. Особенно важно это в сезон простуды и гриппа. Белки - строительные блоки Т-клеток, В-клеток и антител, которые обнаруживают опасные клетки и уничтожают их. Кроме того, белок способствует синтезу глутатиона, недостаток которого связан с более высоким риском возникновения рака и аутоиммунных заболеваний.
У вас улучшится здоровье кишечника. Белки помогают сформировать слизистую кишечника, в том числе ворсинки и микроворсинки, которые поглощают питательные вещества из пищи.
Ваша кожа будет выглядеть лучше. Достаточное количество белка в рационе помогает в выработке коллагена, заживлении ран, улучшении структуры кожи.
У вас будут более крепкие кости. Коллаген считается основным белком, из которого состоят кости. Он обеспечивает гибкость, поддерживая прочность костей, предотвращает переломы. Также потребление белка влияет на усвоение кальция в организме.
Белок важен для здоровья суставов. Состояние суставов тесно связано со здоровьем хрящей. Достаточное потребление белка помогает поддерживать целостность хрящей, делает суставы здоровыми. Белок также поддерживает мышечную массу, которая обеспечивает стабильность и нормальное функционирование суставов.
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