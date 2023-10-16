Фитнес и здоровье
07:52, 16 октября 2023
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Чем опасно для здоровья длительное обезвоживание

Вот к каким неприятным последствиям оно приводит

Нашему организму жизненно необходима вода. Отказ от неё на долгое время может сильно навредить здоровью. Об этом рассказал Энди Блоу, исследователь в области спорта и основатель Precision Hydration.

Чем опасно для здоровья длительное обезвоживание
© Everyday Health

Если вы не пьёте достаточное количество воды, то в краткосрочной перспективе вы будете испытывать сильную жажду. Но если этот сигнал организма игнорировать, то это может плохо сказаться на здоровье.

Чем опасно для здоровья длительное обезвоживание
© Getty Images

Энди Блоу предупредил о нескольких рисках длительного обезвоживания. Большинство функций организма человека так или иначе зависят от воды. Если вы не употребляете достаточное количество воды долгое время, то у вас может возникнуть хроническое обезвоживание.

Признаки хронического обезвоживания включают сухость кожи, усталость, запор, мышечную слабость, головные боли, камни в почках и инфекции мочевого пузыря. Также на это состояние указывают частая жажда, головные боли, очень тёмная моча, редкие позывы в туалет.

Национальная служба здравоохранения отмечает, что обезвоживание может привести к сухости во рту, на губах и языке, ощущению усталости, головокружения, дурноты, западанию глаз, сильному запаху от мочи.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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