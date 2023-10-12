Чем опасно для здоровья слишком большое количество витамина D

Чем опасно для здоровья слишком большое количество витамина DВот какие последствия вас ждут
Из дефицита определённых веществ вы можете столкнуться с усталостью, слабостью, стать более восприимчивым к болезням. Навредить здоровью может и избыток витамина D.
Витамин D помогает нашему организму использовать кальций и фосфор таким образом, чтобы кости, мышцы и зубы оставались здоровыми. При недостатке этого витамина кости могут стать слабыми, чтобы приведёт к их деформации. Основным источником витамина D считается солнце.
Зимой, когда солнечного света не хватает, рекомендуется получать витамин D в виде добавок. Также важно это в осенние месяцы.
Если принимать слишком пищевых добавок витамина D, то это тоже приведёт к проблемам со здоровьем. Например, к ослаблению костей, нарушению работы почек (к появлению камней в почках, почечной недостаточности) и сердца, тошноте, рвоте, мышечной слабости, спутанности сознания, боли, потере аппетита, обезвоживанию, чрезмерному мочеиспусканию и жажде. Слишком высокий уровень витамина D может вызвать нерегулярное сердцебиение и даже привести к смерти.
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