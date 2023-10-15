Чем полезны для здоровья высушенные в духовке орехи

Для сушки вам понадобятся свежие грецкие орехи, очищенные от оболочек. Обязательно промойте их в холодной воде. Духовку нужно разогреть до температуры 120-150 градусов по Цельсию. Разложите грецкие орехи равномерно на противне одним слоем, поместите противень в разогретую духовку. Рекомендуется сушить орехи 1-2 часа, переворачивая их время от времени. Готовы они будут, когда станут хрустящими и ароматными.

После всей этой процедуры дайте грецким орехам остыть и разложите их по герметичным контейнерам. Хранить орехи нужно в сухом и прохладном месте.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.