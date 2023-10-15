Чем полезны для здоровья высушенные в духовке орехи

Чем полезны для здоровья высушенные в духовке орехиИ как их правильно сушить
Грецкие орехи считаются источником полезных жиров, белка, витаминов, минералов. Но почему эти продукты рекомендуют сушить в духовке?
Грецкие орехи обеспечивают множество преимуществ для здоровья. Это и защита сердечно-сосудистой системы, и укрепление иммунитета, и поддержка работы мозга.
Также эти орехи рекомендуется сушить в духовке. Всё потому, что этот процесс уничтожает вредные микроорганизмы, уменьшает количество влаги, предотвращает загнивание орехов.
Для сушки вам понадобятся свежие грецкие орехи, очищенные от оболочек. Обязательно промойте их в холодной воде. Духовку нужно разогреть до температуры 120-150 градусов по Цельсию. Разложите грецкие орехи равномерно на противне одним слоем, поместите противень в разогретую духовку. Рекомендуется сушить орехи 1-2 часа, переворачивая их время от времени. Готовы они будут, когда станут хрустящими и ароматными.
После всей этой процедуры дайте грецким орехам остыть и разложите их по герметичным контейнерам. Хранить орехи нужно в сухом и прохладном месте.
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