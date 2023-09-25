Четыре изменения в диете, которые снизят уровень холестерина

Аруша Неконам, личный тренер Ultimate Performance, поделилась с изданием Express.co.uk четырьмя рекомендациями, которые помогут снизить уровень холестерина в крови.

Увеличьте потребление клетчатки. Растворимая клетчатка препятствует образованию холестерина. Также она снижает уровень сахара в крови, что тоже влияет на показатели холестерина. Получить её можно из чечевицы, попкорна, фасоли, брокколи, авокадо, ягод, цельнозерновых продуктов, сухофруктов, яблок.

Ешьте больше ненасыщенных жиров. Они помогут снизить уровень «плохого» холестерина и повысить уровень «хорошего». Среди таких продуктов - семена, орехи, авокадо, оливковое масло.