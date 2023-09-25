Четыре изменения в диете, которые снизят уровень холестерина

Четыре изменения в диете, которые снизят уровень холестеринаИх перечислил персональный тренер
Высокий уровень «плохого» холестерина может повысить вероятность развития у человека болезней сердца и возникновения инсульта. И помочь в этом может правильная диета.
Аруша Неконам, личный тренер Ultimate Performance, поделилась с изданием Express.co.uk четырьмя рекомендациями, которые помогут снизить уровень холестерина в крови.
Увеличьте потребление клетчатки. Растворимая клетчатка препятствует образованию холестерина. Также она снижает уровень сахара в крови, что тоже влияет на показатели холестерина. Получить её можно из чечевицы, попкорна, фасоли, брокколи, авокадо, ягод, цельнозерновых продуктов, сухофруктов, яблок.
Ешьте больше ненасыщенных жиров. Они помогут снизить уровень «плохого» холестерина и повысить уровень «хорошего». Среди таких продуктов - семена, орехи, авокадо, оливковое масло.
Избегайте продуктов с насыщенными жирами. С осторожностью относитесь к таким продуктам, как жирные куски мяса, топлёное масло, сливочное масло, сало, сыр (особенно твёрдый), сметана, сливки, мороженое, пальмовое масло, кокосовое масло, кокосовые сливки, шоколадные кондитерские изделия.
Сократите потребление сахара. Исследования показывают, что большое количество сахара связано с высоким уровнем «плохого» холестерина. Употребляйте сахар в умеренных дозах и покупайте альтернативы вроде мёда.
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