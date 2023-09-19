Фитнес и здоровье
08:22, 19 сентября 2023
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Четыре неочевидных признака деменции

Некоторые на них даже не обращают внимание

Лекарства от старческого слабоумия не существует. Поэтому лучший способ предотвратить быстрое развитие деменции - её раннее выявление.

Четыре неочевидных признака деменции
© Villages-News

Бернадетт Моссман, эксперт по деменции и директор по здравоохранению компании Vida Healthcare, отметила, что существует несколько видов деменции. Но симптомы этой болезни могут варьироваться от человека к человеку.

Четыре неочевидных признака деменции
© myDr

Есть также симптомы, которые не всегда воспринимаются как признаки старческого слабоумия. Всего их четыре. Это сенсорные проблемы (восприятие расстояния, ориентация в пространстве), чувствительность к шуму, изменения запаха и вкуса, проблемы со зрением. При наличии психического расстройства человек может также неправильно оценивать расстояние между объектами или воспринимать их нахождение относительно своего тела. А внезапная потеря зрения может быть признаком болезни Альцгеймера.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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