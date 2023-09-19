Четыре неочевидных признака деменции

Есть также симптомы, которые не всегда воспринимаются как признаки старческого слабоумия. Всего их четыре. Это сенсорные проблемы (восприятие расстояния, ориентация в пространстве), чувствительность к шуму, изменения запаха и вкуса, проблемы со зрением. При наличии психического расстройства человек может также неправильно оценивать расстояние между объектами или воспринимать их нахождение относительно своего тела. А внезапная потеря зрения может быть признаком болезни Альцгеймера.

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