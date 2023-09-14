Четыре полезных для сердца продукта, по словам кардиолога

Цельная пищевая клетчатка. Она помогает оставаться сытым долгое время, поддерживает здоровый микробиом кишечника, снижает уровень холестерина. Женщинам, согласно данным Академии питания и диетологии, нужно стремиться потреблять 25 г клетчатки в день, мужчинам - примерно 38 г. Получить её вы можете из бананов, овсяных хлопьев, семян граната, колотого гороха, зелени капусты, семян льна, сушёного инжира, консервированной тыквы, перловой крупы.

Растительные стеролы. Эти вещества не дают холестерину всасываться в организме. Данные Кливлендской клиники показали, что употребление продуктов, содержащих фитостерины, - это безопасный способ снизить уровень холестерина, защититься от инсультов и сердечных приступов. Среди таких продуктов - фрукты, овощи, орехи, цельнозерновые продукты, сыр, молоко.

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