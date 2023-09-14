Четыре полезных для сердца продукта, по словам кардиолога

Четыре полезных для сердца продукта, по словам кардиологаДобавьте их в свой рацион
Элизабет Клодас, доктор медицинских наук, сертифицированный кардиолог, отметила, что здоровье сердца можно улучшить при помощи расстановки приоритетов в питании. Важно употреблять при этом определённые продукты.
Омега-3 жирные кислоты. Они содержатся в диком рисе, красной чечевице, шпинате, тёмно-синей фасоли, зимней тыкве, семенах конопли, чиа, грецких орехах, диком лососе, сардинах, сельди, говядине травяного откорма. Известно, что омега-3 обладают противовоспалительным действием, предотвращают образование тромбов, снижают артериальное давление, повышают уровень «хорошего» холестерина и уменьшают количество триглицеридов.
Антиоксиданты. Они помогут уменьшить хроническое воспаление. Содержатся эти вещества в апельсинах, помидорах, чернике, шпинате, зелёном чае, тёмном шоколаде.
Цельная пищевая клетчатка. Она помогает оставаться сытым долгое время, поддерживает здоровый микробиом кишечника, снижает уровень холестерина. Женщинам, согласно данным Академии питания и диетологии, нужно стремиться потреблять 25 г клетчатки в день, мужчинам - примерно 38 г. Получить её вы можете из бананов, овсяных хлопьев, семян граната, колотого гороха, зелени капусты, семян льна, сушёного инжира, консервированной тыквы, перловой крупы.
Растительные стеролы. Эти вещества не дают холестерину всасываться в организме. Данные Кливлендской клиники показали, что употребление продуктов, содержащих фитостерины, - это безопасный способ снизить уровень холестерина, защититься от инсультов и сердечных приступов. Среди таких продуктов - фрукты, овощи, орехи, цельнозерновые продукты, сыр, молоко.
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