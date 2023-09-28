Четыре преимущества отказа от алкоголя на месяц

Навин Хосла, фармацевт из Now Patient, отметил, что даже небольшой перерыв в употреблении алкоголя может принести пользу здоровью.

Пьющим людям может быть трудно похудеть. Всё потому, что в алкоголе содержатся «пустые калории», то есть в нём очень мало или совсем нет питательных веществ. Если вы уберёте такие калории из рациона, то это может ускорить потерю веса. Кроме того, если человек пьёт алкоголь, то он с большей вероятностью будет есть жирную пищу.

Перерыв в употреблении алкоголя может также улучшить психическое здоровье. Дело в том, что алкоголь замедляет процесс обработки информации мозгом, часто создавая ложные эмоции и реакции. В дальнейшем это может привести к негативным мыслям и чувствам. У человека могут усилиться периоды плохого настроения и беспокойства.