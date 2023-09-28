Четыре преимущества отказа от алкоголя на месяц

Четыре преимущества отказа от алкоголя на месяцИх перечислил специалист в области здравоохранения
Навин Хосла, фармацевт из Now Patient, рассказал, как улучшится здоровье человека после отказа от алкоголя на месяц.
Навин Хосла, фармацевт из Now Patient, отметил, что даже небольшой перерыв в употреблении алкоголя может принести пользу здоровью.
Пьющим людям может быть трудно похудеть. Всё потому, что в алкоголе содержатся «пустые калории», то есть в нём очень мало или совсем нет питательных веществ. Если вы уберёте такие калории из рациона, то это может ускорить потерю веса. Кроме того, если человек пьёт алкоголь, то он с большей вероятностью будет есть жирную пищу.
Перерыв в употреблении алкоголя может также улучшить психическое здоровье. Дело в том, что алкоголь замедляет процесс обработки информации мозгом, часто создавая ложные эмоции и реакции. В дальнейшем это может привести к негативным мыслям и чувствам. У человека могут усилиться периоды плохого настроения и беспокойства.
Благодаря отказу от алкоголя ваша кожа будет выглядеть лучше. Известно, что алкоголь может спровоцировать приток крови к тканям, а это приводит к появлению пятен и воспалению кожи. В сочетании с обезвоживанием из-за приёма спиртного это может способствовать образованию прыщей, сухости кожи.
Наконец, воздержание от алкоголя повысит вашу производительность. Ведь похмелье может мешать сделать всё, что хочется, на следующий день после вечеринки.
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