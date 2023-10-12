Четыре проблемы со здоровьем, к которым приводят укусы клопов

Четыре проблемы со здоровьем, к которым приводят укусы клоповО них рассказал врач
Доктор Чун Тан, медицинский директор и врач общей практики в Pall Mall Medical, объяснил, чем опасны для здоровья укусы постельных клопов, кроме появления зуда.
Аллергические реакции. У некоторых людей они возникают после укусов клопов. Среди симптомов - отёк, покраснение, сильный зуд в местах укусов.
Вторичные инфекции кожи. Расчёсывание укусов может привести к появлению открытых язв или трещин на коже. Это увеличивает вероятность развития бактериальных инфекций.
Анемия. У пожилых или у людей с ослабленным иммунитетом из-за многочисленных укусов клопов может снизиться уровень эритроцитов. А потеря крови в результате укусов может способствовать развитию анемии.
Нарушенный режим сна. Постельные клопы могут нарушить ваш режим сна, что приведёт к приступам усталости на следующий день.
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