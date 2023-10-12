Фитнес и здоровье
10:08, 12 октября 2023
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Четыре проблемы со здоровьем, к которым приводят укусы клопов

О них рассказал врач

Доктор Чун Тан, медицинский директор и врач общей практики в Pall Mall Medical, объяснил, чем опасны для здоровья укусы постельных клопов, кроме появления зуда.

Четыре проблемы со здоровьем, к которым приводят укусы клопов
© The Bed Bugs Experts

Аллергические реакции. У некоторых людей они возникают после укусов клопов. Среди симптомов - отёк, покраснение, сильный зуд в местах укусов.

Вторичные инфекции кожи. Расчёсывание укусов может привести к появлению открытых язв или трещин на коже. Это увеличивает вероятность развития бактериальных инфекций.

Четыре проблемы со здоровьем, к которым приводят укусы клопов
© Forbes Health

Анемия. У пожилых или у людей с ослабленным иммунитетом из-за многочисленных укусов клопов может снизиться уровень эритроцитов. А потеря крови в результате укусов может способствовать развитию анемии.

Нарушенный режим сна. Постельные клопы могут нарушить ваш режим сна, что приведёт к приступам усталости на следующий день.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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