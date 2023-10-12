Четыре проблемы со здоровьем, к которым приводят укусы клопов

Анемия. У пожилых или у людей с ослабленным иммунитетом из-за многочисленных укусов клопов может снизиться уровень эритроцитов. А потеря крови в результате укусов может способствовать развитию анемии.

Нарушенный режим сна. Постельные клопы могут нарушить ваш режим сна, что приведёт к приступам усталости на следующий день.

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