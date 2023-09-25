Четыре вещи, которые никогда нельзя делать перед чисткой зубов

Четыре вещи, которые никогда нельзя делать перед чисткой зубовВозьмите это на заметку
Чистка зубов - одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для здоровья полости рта. Но при этом важно учитывать время проведения этой процедуры.
Доктор Паял Бхалла, ведущий стоматолог и клинический директор Quest Dental, перечислила несколько важных вещей, которых нужно избегать перед чисткой зубов. Иначе вы навредите здоровью полости рта.
Употребление кислых продуктов или напитков. Они могут смягчить эмаль и сделать её более восприимчивой к повреждениям при чистке зубов. Лучше подождать хотя бы полчаса после употребления таких продуктов и напитков.
Употребление сладких или липких продуктов. Эти продукты способствуют росту вредных бактерий во рту, а это приводит к кариесу.
Кофе или чай. Эти напитки могут оказаться слишком кислыми для вашей эмали. Кроме того, чтобы эмаль не окрасилась, прополоскайте после кружки чая или кофе рот водой.
Курение или употребление табачных изделий. Эти привычки могут окрасить эмаль, повысить вероятность развития болезней дёсен, рака полости рта.
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