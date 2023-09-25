Четыре вещи, которые никогда нельзя делать перед чисткой зубов

Доктор Паял Бхалла, ведущий стоматолог и клинический директор Quest Dental, перечислила несколько важных вещей, которых нужно избегать перед чисткой зубов. Иначе вы навредите здоровью полости рта.

Употребление кислых продуктов или напитков. Они могут смягчить эмаль и сделать её более восприимчивой к повреждениям при чистке зубов. Лучше подождать хотя бы полчаса после употребления таких продуктов и напитков.

Употребление сладких или липких продуктов. Эти продукты способствуют росту вредных бактерий во рту, а это приводит к кариесу.