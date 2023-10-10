Что будет с организмом, если выпить слишком много кофе

Врач подчеркнула, что допустимая порция кофеина в день — 400 миллиграмм, или 4-5 чашек кофе либо 10 чашек чая. Если выпить избыточное количество этих напитков, можно вызвать неприятные симптомы. К ним относятся тремор, озноб, головная боль, тошнота, тахикардия, головокружение, обильное потоотделение, судороги и диарея.

Но если человек страдает болезнями сердца, сосудов, почек, передозировка кофеином может привести к серьёзным последствиям: человеку может понадобиться срочная медицинская помощь.

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