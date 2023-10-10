Фитнес и здоровье
20:57, 10 октября 2023
1 мин.

Что будет с организмом, если выпить слишком много кофе

Это может всерьёз отразиться на организме

Эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух объяснила, в чём может заключаться вред кофеина для организма.

Что будет с организмом, если выпить слишком много кофе
© Unsplash.com

Врач подчеркнула, что допустимая порция кофеина в день — 400 миллиграмм, или 4-5 чашек кофе либо 10 чашек чая. Если выпить избыточное количество этих напитков, можно вызвать неприятные симптомы. К ним относятся тремор, озноб, головная боль, тошнота, тахикардия, головокружение, обильное потоотделение, судороги и диарея.

Но если человек страдает болезнями сердца, сосудов, почек, передозировка кофеином может привести к серьёзным последствиям: человеку может понадобиться срочная медицинская помощь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.