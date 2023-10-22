Фитнес и здоровье
16:31, 22 октября 2023
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Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть лук каждый день

Вот какие преимущества этот продукт даёт

Когда вы едите репчатый лук, в организме запускаются определённые процессы. И среди них есть действительно важные.

Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть лук каждый день
© So Delicious

Пищеварительная система. В луке есть клетчатка, которая полезна для пищеварения. Она помогает регулировать процесс пищеварения, препятствует образованию запоров, поддерживает состояние кишечника в норме.

Антиоксидантное действие. Лук содержит антиоксидантные вещества. Они защищают от различных болезней и уменьшают повреждение клеток.

Сердце и система кровообращения. Лук способен привести в норму уровень холестерина, снизить кровяное давление, уменьшить вероятность развития болезней сердца.

Противовоспалительное действие. Лук помогает при воспалении.

Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть лук каждый день
© klimkin

Уровень сахара в крови. Благодаря употреблению лука вы снизите вероятность развития сахарного диабета второго типа.

Пищеварительные ферменты. Лук стимулирует выработку пищеварительных ферментов.

Здоровье кожи. Лук может облегчить проблемы с кожей, избавить от воспаления.

Дыхательная система. За счёт эфирных масел в составе лука вы облегчите проблемы с дыханием, откроете дыхательные пути.

Ароматерапевтический эффект. Лук помогает придать аромат блюдам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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