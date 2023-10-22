Что будет с вашим здоровьем, если вы станете есть лук каждый день

Пищеварительная система. В луке есть клетчатка, которая полезна для пищеварения. Она помогает регулировать процесс пищеварения, препятствует образованию запоров, поддерживает состояние кишечника в норме.

Антиоксидантное действие. Лук содержит антиоксидантные вещества. Они защищают от различных болезней и уменьшают повреждение клеток.

Сердце и система кровообращения. Лук способен привести в норму уровень холестерина, снизить кровяное давление, уменьшить вероятность развития болезней сердца.

Противовоспалительное действие. Лук помогает при воспалении.