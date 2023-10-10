Что будет с вашим здоровьем, если вы станете пить пиво каждый день

Что будет с вашим здоровьем, если вы станете пить пиво каждый деньОб этом нужно знать
Пиво, как и любой алкогольный напиток, может сильно повлиять на организм человека. И лучше всего в этом случае придерживаться умеренности.
К сожалению, регулярное употребление пива может привести к возникновению множества проблем со здоровьем. Вот некоторые из них.
Увеличение веса. Дело в том, что пиво содержит много пустых калорий. Исследование 2015 года доказало, что калории из-за содержания в пиве углеводов могут быстро накапливаться в организме. Из-за этого может развиться ожирение и другие осложнения.
Обезвоживание. Алкоголь - мочегонное средство, которое заставляет организм выводить больше жидкости, чем вы потребляете. Результаты исследований показывают, что обезвоживание приводит к усталости, головным болям, чрезмерной жажде, вялости.
Ослабление иммунной системы. Согласно результатам обзора 2015 года, чрезмерное употребление алкоголя может подавлять иммунную функцию. Это значит, что ваш организм будет более восприимчив к инфекциям. Также это может ухудшить восстановление организма в целом.
Более высокий риск возникновения болезней печени. По данным Национального института здравоохранения (NIH), слишком большое количество алкоголя может привести со временем к воспалению печени, жировой болезни печени и циррозу печени.
Нарушение сна. Исследования показывают, что алкогольные напитки ухудшают качество сна. В результате вы будете часто просыпаться, а организм не сможет полноценно восстановиться. Со временем это может способствовать развитию нарушений сна и возникновению усталости в течение дня.
Недостаток питательных веществ. Алкоголь может мешать усвоению необходимых витаминов и минералов. Из-за этого у человека возникает дефицит питательных веществ.
Проблемы с кожей. Спиртное обезвоживает, а это приводит к сухости и шелушению кожи. Также алкоголь способствует расширению кровеносных сосудов, из-за чего лицо становится красным, повреждаются капилляры.
Нарушение координации и моторики. Несколько кружек пива могут нарушить координацию и моторику. В результате у человека больше шансов получить травму.
Нарушение регуляции уровня сахара в крови. При регулярном употреблении пива может развиться резистентность к инсулину, диабет 2 типа.
Повышенный риск возникновения рака. По данным Национального института рака, ежедневное употребление пива повышает вероятность развития некоторых видов рака, в том числе рака полости рта, горла и пищевода.
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