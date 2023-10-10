Что будет с вашим здоровьем, если вы станете пить пиво каждый день

К сожалению, регулярное употребление пива может привести к возникновению множества проблем со здоровьем. Вот некоторые из них.

Увеличение веса. Дело в том, что пиво содержит много пустых калорий. Исследование 2015 года доказало, что калории из-за содержания в пиве углеводов могут быстро накапливаться в организме. Из-за этого может развиться ожирение и другие осложнения.

Обезвоживание. Алкоголь - мочегонное средство, которое заставляет организм выводить больше жидкости, чем вы потребляете. Результаты исследований показывают, что обезвоживание приводит к усталости, головным болям, чрезмерной жажде, вялости.

Ослабление иммунной системы. Согласно результатам обзора 2015 года, чрезмерное употребление алкоголя может подавлять иммунную функцию. Это значит, что ваш организм будет более восприимчив к инфекциям. Также это может ухудшить восстановление организма в целом.

Более высокий риск возникновения болезней печени. По данным Национального института здравоохранения (NIH), слишком большое количество алкоголя может привести со временем к воспалению печени, жировой болезни печени и циррозу печени.

Нарушение сна. Исследования показывают, что алкогольные напитки ухудшают качество сна. В результате вы будете часто просыпаться, а организм не сможет полноценно восстановиться. Со временем это может способствовать развитию нарушений сна и возникновению усталости в течение дня.