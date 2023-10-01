Что происходит с вашим организмом, когда вы едите тыкву

Что происходит с вашим организмом, когда вы едите тыквуВот семь последствий
Тыквы содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов. Но как конкретно этот продукт влияет на здоровье человека?
Вы получите больше клетчатки. В консервированной тыкве содержится примерно 7 г клетчатки на чашку, в варёной - около 2 г на чашку. Клетчатка полезна для выведения из организма холестерина, поддержания в норме уровня сахара в крови. Кроме того, она хорошо насыщает.
Улучшится состояние кожи. В состав тыквы входят три витамина, которые поддерживают здоровье кожи. Это витамины А, С, Е. Витамин А защищает клетки кожи от повреждения ультрафиолетовыми лучами, витамин С нужен для выработки коллагена и увлажнения кожи, витамин Е является мощным антиоксидантом.
Улучшится здоровье глаз. Всё потому, что тыква содержит антиоксидант бета-каротин, соединения лютеин и зеаксантин. Последние два вещества снижают вероятность развития катаракты и возрастной дегенерации жёлтого пятна.
Улучшится иммунитет. Всё потому, что в тыкве много витаминов А и С.
Получите дозу калия. В одной чашке тыквы - около 500 микрограммов калия. По данным Национальных институтов здравоохранения, дефицит калия может привести к более высокому риску образования камней в почках, к нарушению обмена костной ткани или её разрушению.
Улучшится состояние сердца. Клетчатка, витамин С, калий, антиоксиданты в тыкве полезны для сердца.
Семена тыквы тоже обладают пищевой ценностью. В них содержатся полезные жиры, клетчатка, растительный белок, цинк.
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