Что происходит с вашим организмом, когда вы едите тыкву

Вы получите больше клетчатки. В консервированной тыкве содержится примерно 7 г клетчатки на чашку, в варёной - около 2 г на чашку. Клетчатка полезна для выведения из организма холестерина, поддержания в норме уровня сахара в крови. Кроме того, она хорошо насыщает.

Улучшится состояние кожи. В состав тыквы входят три витамина, которые поддерживают здоровье кожи. Это витамины А, С, Е. Витамин А защищает клетки кожи от повреждения ультрафиолетовыми лучами, витамин С нужен для выработки коллагена и увлажнения кожи, витамин Е является мощным антиоксидантом.

Улучшится здоровье глаз. Всё потому, что тыква содержит антиоксидант бета-каротин, соединения лютеин и зеаксантин. Последние два вещества снижают вероятность развития катаракты и возрастной дегенерации жёлтого пятна.