Фитнес и здоровье
10:36, 01 октября 2023
1 мин.

Что происходит с вашим организмом, когда вы едите тыкву

Вот семь последствий

Тыквы содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов. Но как конкретно этот продукт влияет на здоровье человека?

Что происходит с вашим организмом, когда вы едите тыкву
© ABC News

Вы получите больше клетчатки. В консервированной тыкве содержится примерно 7 г клетчатки на чашку, в варёной - около 2 г на чашку. Клетчатка полезна для выведения из организма холестерина, поддержания в норме уровня сахара в крови. Кроме того, она хорошо насыщает.

Улучшится состояние кожи. В состав тыквы входят три витамина, которые поддерживают здоровье кожи. Это витамины А, С, Е. Витамин А защищает клетки кожи от повреждения ультрафиолетовыми лучами, витамин С нужен для выработки коллагена и увлажнения кожи, витамин Е является мощным антиоксидантом.

Улучшится здоровье глаз. Всё потому, что тыква содержит антиоксидант бета-каротин, соединения лютеин и зеаксантин. Последние два вещества снижают вероятность развития катаракты и возрастной дегенерации жёлтого пятна.

Что происходит с вашим организмом, когда вы едите тыкву
© Shutterstock

Улучшится иммунитет. Всё потому, что в тыкве много витаминов А и С.

Получите дозу калия. В одной чашке тыквы - около 500 микрограммов калия. По данным Национальных институтов здравоохранения, дефицит калия может привести к более высокому риску образования камней в почках, к нарушению обмена костной ткани или её разрушению.

Улучшится состояние сердца. Клетчатка, витамин С, калий, антиоксиданты в тыкве полезны для сердца.

Семена тыквы тоже обладают пищевой ценностью. В них содержатся полезные жиры, клетчатка, растительный белок, цинк.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.