Что происходит с вашим телом, когда вы едите стейк

Вот какие пять преимуществ для здоровья даёт употребление стейка.

Большая доза белка. Это вещество играет важную роль в росте мышц и восстановлении тканей. Белок хорошо насыщает, благодаря чему вам проще контролировать аппетит и вы с меньшей вероятностью будете переедать. Кроме того, стейк содержит все девять незаменимых аминокислот, которые организм самостоятельно производить не может.

Насыщение организма железом. Недостаток железа приводит к истощению, мышечной слабости, дискомфорту в желудке, недостатку энергии. Женщинам требуется больше железа из-за потери крови во время менструаций. В одной порции стейка может содержаться 1-5 мг железа.

Ежедневная доза цинка. Данный элемент необходим для крепкого иммунитета и нормального обмена веществ. Рекомендуемая дневная доза этого веществ для женщин - 8 мг, для мужчин - 11 мг.