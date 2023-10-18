Что происходит с вашим телом, когда вы едите стейк

Что происходит с вашим телом, когда вы едите стейкОб этом важно знать
Полезен или вреден стейк для организма? Мнения экспертов по этому вопросу расходятся. Кто-то говорит, что он содержит необходимые для здоровья витамины и питательные вещества, а кто-то считает, что в этом блюде слишком много насыщенных жиров.
Вот какие пять преимуществ для здоровья даёт употребление стейка.
Большая доза белка. Это вещество играет важную роль в росте мышц и восстановлении тканей. Белок хорошо насыщает, благодаря чему вам проще контролировать аппетит и вы с меньшей вероятностью будете переедать. Кроме того, стейк содержит все девять незаменимых аминокислот, которые организм самостоятельно производить не может.
Насыщение организма железом. Недостаток железа приводит к истощению, мышечной слабости, дискомфорту в желудке, недостатку энергии. Женщинам требуется больше железа из-за потери крови во время менструаций. В одной порции стейка может содержаться 1-5 мг железа.
Ежедневная доза цинка. Данный элемент необходим для крепкого иммунитета и нормального обмена веществ. Рекомендуемая дневная доза этого веществ для женщин - 8 мг, для мужчин - 11 мг.
Получение селена. По данным Национального института здоровья, он нужен для защиты вашего организма от инфекций и окислительного стресса, для поддержания репродуктивного здоровья, производства ДНК, а также для здоровья щитовидной железы. Дневная доза селена - 55 микрограммов. Примерно половину вы получите из одной порции стейка.
Почти все витамины группы B. В стейке содержатся тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), B6, фолиевая кислота (B9) и B12.
Однако стейк может и навредить вашему здоровью. Всё потому, что в нём содержатся насыщенные жиры. Кроме того, исследования показывают связь между красным мясом и болезнями сердца, раком.
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