Что происходит с вашим телом, когда вы полностью отказываетесь от алкоголя

Что происходит с вашим телом, когда вы полностью отказываетесь от алкоголяОбъяснил врач
Трезвый образ жизни положительно сказывается на здоровье человека. Вот что конкретно происходит в первые несколько дней, недель, месяцев и лет после отказа от алкоголя.
В первые дни после отказа от спиртного организм начинает получать больше воды. Благодаря этому кожа становится более чистой, а уровень энергии повышается, печень начинает работать над восстановлением организма, улучшается сон. Но также у человека может возникнуть синдром отмены.
Спустя несколько недель после отказа от алкоголя иммунитет станет крепче, а организм будет лучше бороться с инфекциями. Ваш ум станет ясным и вы будете легко концентрироваться на задачах. Признаки синдрома отмены (вялость, тяга к еде) к этому времени начинают исчезать.
Через несколько месяцев печень после отказа от алкоголя будет работать ещё лучше, чем раньше. В результате у вас снизится вероятность развития жировой болезни печени и цирроза печени, болезней сердца, вам станет легче сбросить вес, кровяное давление стабилизируется. В трезвом состоянии к тому же проще контролировать свои эмоции.
Годы трезвости снижают вероятность развития хронических заболеваний: болезней печени, панкреатита, некоторых видов рака. У людей восстанавливается память, умственная активность, улучшаются когнитивные функции, сексуальная функция, уменьшается проявление тревоги и депрессии.
Многие трезвенники отмечают также, что у них повышается самооценка, ум становится более ясным, стабилизируется режим сна.
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