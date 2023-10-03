Что происходит с вашим телом, когда вы полностью отказываетесь от алкоголя

В первые дни после отказа от спиртного организм начинает получать больше воды. Благодаря этому кожа становится более чистой, а уровень энергии повышается, печень начинает работать над восстановлением организма, улучшается сон. Но также у человека может возникнуть синдром отмены.

Спустя несколько недель после отказа от алкоголя иммунитет станет крепче, а организм будет лучше бороться с инфекциями. Ваш ум станет ясным и вы будете легко концентрироваться на задачах. Признаки синдрома отмены (вялость, тяга к еде) к этому времени начинают исчезать.