Что происходит с вашим телом, когда вы пропускаете ужин

Ужин считается не просто третьим основным приёмом пищи за день - это также последняя возможность дать организму необходимые калории. Но когда вы его пропускаете, то в организме запускается ряд реакций.

Результаты обзора, опубликованные в журнале Current Opinion in Biotechnology в 2021 году, показали, что даже небольшие сдвиги в регулярном времени приёма пищи могут ухудшить вашу способность регулировать аппетит. Это связано с тем, что изменение режима питания нарушает циркадные ритмы.

В долгосрочной перспективе регулярный пропуск приёма пищи может плохо повлиять на ваше здоровье. К примеру, согласно исследованию, опубликованному в 2023 году, всего один приём пищи за день был связан с более высоким риском смертности, а пропуск обеда и ужина увеличивал шансы на развитие болезней сердца.