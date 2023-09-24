Что происходит с вашим телом, когда вы пропускаете ужин

Что происходит с вашим телом, когда вы пропускаете ужинВот что показывают исследования
Все мы слышали, что завтрак - самый важный приём пищи за день. Но многие забывают также об ужине. Кто-то отказывается от него потому, что практикует интервальное голодание, а кто-то - потому что хорошо поел во время обеда. Что же происходит с организмом человека, когда он не ест вечером?
Ужин считается не просто третьим основным приёмом пищи за день - это также последняя возможность дать организму необходимые калории. Но когда вы его пропускаете, то в организме запускается ряд реакций.
Результаты обзора, опубликованные в журнале Current Opinion in Biotechnology в 2021 году, показали, что даже небольшие сдвиги в регулярном времени приёма пищи могут ухудшить вашу способность регулировать аппетит. Это связано с тем, что изменение режима питания нарушает циркадные ритмы.
В долгосрочной перспективе регулярный пропуск приёма пищи может плохо повлиять на ваше здоровье. К примеру, согласно исследованию, опубликованному в 2023 году, всего один приём пищи за день был связан с более высоким риском смертности, а пропуск обеда и ужина увеличивал шансы на развитие болезней сердца.
В краткосрочной перспективе пропуск ужина приведёт к колебаниям уровня сахара в крови. Из-за этого вы ощутите дрожь или упадок сил. Это может вызвать у организма стресс и нарушить сон.
Пропуск приёма пищи может также негативно сказаться на вашем психическом здоровье. Исследование, опубликованное в 2020 году в журнале Innovation in Aging, показало, что пожилые, которые чаще отказывались от приёмов пищи, чаще сталкивались с симптомами депрессии, тревоги, с бессонницей.
Также в краткосрочной перспективе пропуск ужина в среднем поможет в день потреблять на 252–350 калорий меньше. Но со временем из-за этого вы можете только набрать вес. Более того, отказ от завтрака, обеда или ужина может сделать вас более уязвимым к расстройству пищевого поведения. Лучшим подходом будет употребление большего количества калорий во время завтрака и обеда и меньшего - во время ужина. Один систематический обзор показал, что те, кто так делал, теряли в итоге больше веса.
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