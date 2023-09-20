Что происходит с вашим телом, когда вы пьёте энергетик

Разные энергетические напитки содержат разное количество кофеина. Но часто - гораздо больше, чем в обычной чашке растворимого кофе (30-90 мг).

Например, в одной банке PRIME Energy (330 мл) - 140 мг кофеина, в одной банке Coca Cola (330 мл) - 35 мг, одной банке Red Bull (250 мл) - 80 мг, в одной банке Monster Energy (500 мл) - 160 мг.

Вот как энергетические напитки влияют на наше тело, час за часом.

Через 30 минут после употребления энергетика вы можете заметить улучшение бдительности и концентрации благодаря высокой дозе кофеина. Также у вас может повыситься частота сердечных сокращений, кровяное давление. Это может привести к ощущению прилива энергии. Некоторые люди могут при этом столкнуться с дрожью, беспокойством, усиленным сердцебиением.