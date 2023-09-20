Что происходит с вашим телом, когда вы пьёте энергетик

Что происходит с вашим телом, когда вы пьёте энергетикВ таком напитке обычно много кофеина
Доктор Ниш Манек объяснила, почему энергетические напитки на самом деле приносят организму больше вреда, чем пользы.
Разные энергетические напитки содержат разное количество кофеина. Но часто - гораздо больше, чем в обычной чашке растворимого кофе (30-90 мг).
Например, в одной банке PRIME Energy (330 мл) - 140 мг кофеина, в одной банке Coca Cola (330 мл) - 35 мг, одной банке Red Bull (250 мл) - 80 мг, в одной банке Monster Energy (500 мл) - 160 мг.
Вот как энергетические напитки влияют на наше тело, час за часом.
Через 30 минут после употребления энергетика вы можете заметить улучшение бдительности и концентрации благодаря высокой дозе кофеина. Также у вас может повыситься частота сердечных сокращений, кровяное давление. Это может привести к ощущению прилива энергии. Некоторые люди могут при этом столкнуться с дрожью, беспокойством, усиленным сердцебиением.
Через час. К этому моменту уровень кофеина в крови будет уже не пиковый. Вы можете начать испытывать раздражительность, усталость, головные боли. Способствовать этому может также большое количество сахара в энергетике. Организму потребуется примерно 5-6 часов, чтобы снизить уровень кофеина в кровотоке на 50%.
Через 12 часов. Большая часть кофеина уже выведется из организма к этому времени. Но энергетик всё ещё может влиять на качество вашего сна, затрудняя засыпание. Если вы употребляете напитки с кофеином регулярно, то на этом этапе у вас могут возникнуть раздражительность и головная боль.
Помимо кофеина, энергетики содержат и другие вещества. Это таурин, электролиты, витамины и тиамин. Но часто их добавляют в напитки в маркетинговых целях и они не несут особой пользы для здоровья.
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