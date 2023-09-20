Фитнес и здоровье
14:03, 20 сентября 2023
2 мин.

Что происходит с вашим телом, когда вы пьёте энергетик

В таком напитке обычно много кофеина

Доктор Ниш Манек объяснила, почему энергетические напитки на самом деле приносят организму больше вреда, чем пользы.

Что происходит с вашим телом, когда вы пьёте энергетик
© The Irish News

Разные энергетические напитки содержат разное количество кофеина. Но часто - гораздо больше, чем в обычной чашке растворимого кофе (30-90 мг).

Например, в одной банке PRIME Energy (330 мл) - 140 мг кофеина, в одной банке Coca Cola (330 мл) - 35 мг, одной банке Red Bull (250 мл) - 80 мг, в одной банке Monster Energy (500 мл) - 160 мг.

Вот как энергетические напитки влияют на наше тело, час за часом.

Через 30 минут после употребления энергетика вы можете заметить улучшение бдительности и концентрации благодаря высокой дозе кофеина. Также у вас может повыситься частота сердечных сокращений, кровяное давление. Это может привести к ощущению прилива энергии. Некоторые люди могут при этом столкнуться с дрожью, беспокойством, усиленным сердцебиением.

Что происходит с вашим телом, когда вы пьёте энергетик
© Getty images

Через час. К этому моменту уровень кофеина в крови будет уже не пиковый. Вы можете начать испытывать раздражительность, усталость, головные боли. Способствовать этому может также большое количество сахара в энергетике. Организму потребуется примерно 5-6 часов, чтобы снизить уровень кофеина в кровотоке на 50%.

Через 12 часов. Большая часть кофеина уже выведется из организма к этому времени. Но энергетик всё ещё может влиять на качество вашего сна, затрудняя засыпание. Если вы употребляете напитки с кофеином регулярно, то на этом этапе у вас могут возникнуть раздражительность и головная боль.

Помимо кофеина, энергетики содержат и другие вещества. Это таурин, электролиты, витамины и тиамин. Но часто их добавляют в напитки в маркетинговых целях и они не несут особой пользы для здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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