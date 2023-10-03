Фитнес и здоровье
17:47, 03 октября 2023
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Что такое ГМО и действительно ли они вредят здоровью

Продукты с ГМО можно встретить в магазинах

ГМО расшифровывается как «генетические модифицированные организмы». И всё, что мы покупаем в супермаркетах, содержит ГМО. Насколько это опасно для нашего здоровья?

Что такое ГМО и действительно ли они вредят здоровью
© The Guardian

ГМО представляют собой продукты питания или культуры, генетический материал которых был изменён при помощи биотехнологий. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) называет два основных типа генетической модификации сельскохозяйственных культур. Это генная инженерия и редактирование генома.

В Соединённых Штатах, по данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), выращивают и продают несколько ГМО-культур. Среди них - кукуруза, соевые бобы, картофель, сахарная свёкла, летний сквош, яблоки, канола, хлопок, люцерна, лосось, папайя, баклажаны.

Что такое ГМО и действительно ли они вредят здоровью
© Erik Isakson

К счастью, генетически модифицированные продукты хорошо изучены и абсолютно безопасны для здоровья. Исследование, проведённое Национальными академиями наук, техники и медицины, не обнаружило никаких доказательств того, продукты с ГМО несут больший риск для здоровья, чем продукты, которые выращиваются традиционным способом.

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