Что такое ГМО и действительно ли они вредят здоровью

Что такое ГМО и действительно ли они вредят здоровьюПродукты с ГМО можно встретить в магазинах
ГМО расшифровывается как «генетические модифицированные организмы». И всё, что мы покупаем в супермаркетах, содержит ГМО. Насколько это опасно для нашего здоровья?
ГМО представляют собой продукты питания или культуры, генетический материал которых был изменён при помощи биотехнологий. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) называет два основных типа генетической модификации сельскохозяйственных культур. Это генная инженерия и редактирование генома.
В Соединённых Штатах, по данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), выращивают и продают несколько ГМО-культур. Среди них - кукуруза, соевые бобы, картофель, сахарная свёкла, летний сквош, яблоки, канола, хлопок, люцерна, лосось, папайя, баклажаны.
К счастью, генетически модифицированные продукты хорошо изучены и абсолютно безопасны для здоровья. Исследование, проведённое Национальными академиями наук, техники и медицины, не обнаружило никаких доказательств того, продукты с ГМО несут больший риск для здоровья, чем продукты, которые выращиваются традиционным способом.
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