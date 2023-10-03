Что такое ГМО и действительно ли они вредят здоровью

ГМО представляют собой продукты питания или культуры, генетический материал которых был изменён при помощи биотехнологий. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) называет два основных типа генетической модификации сельскохозяйственных культур. Это генная инженерия и редактирование генома.

В Соединённых Штатах, по данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), выращивают и продают несколько ГМО-культур. Среди них - кукуруза, соевые бобы, картофель, сахарная свёкла, летний сквош, яблоки, канола, хлопок, люцерна, лосось, папайя, баклажаны.