Действительно ли рыбий жир так полезен, как нам кажется

Интервенционное исследование (в котором одной группе давали рыбу, а другой — добавки с рыбьим жиром) показало, что уровни ЭПК и ДГК увеличиваются аналогичным образом при получении их из рыбы или из рыбьего жира.

Так что всё-таки полезнее: рыбий жир или рыба? Один метаанализ показал, что в отношении инфарктов и инсультов добавление в рацион рыбьего жира не имеет особого значения. Национальный фонд сердца отмечает, что рыбий жир может быть полезен людям с сердечной недостаточностью или высоким уровнем триглицеридов.

Исследования показали также, что рыбий жир при ревматоидном артрите помогает уменьшить тяжесть заболевания и замедлить его прогрессирование. Компания Arthritis Australia рекомендует употреблять около 2,7 г ЭПК и ДГК в день для уменьшения воспаления суставов.

У людей с деменцией, которым давали омега-3 в форме добавок, улучшений не было. Но когда рыбий жир дали тем, у кого были лёгкие когнитивные нарушения, он помог. Более того, Alzheimer's Association рекомендует употреблять рыбу, а не принимать добавки.

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