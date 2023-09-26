Действительно ли рыбий жир так полезен, как нам кажется

Действительно ли рыбий жир так полезен, как нам кажетсяИли лучше всё-таки есть рыбу
Рыбий жир рекламируется как добавка, которая даёт массу преимуществ для здоровья. Считается, что она улучшает работу сердца, защищает мозг от развития деменции, облегчает симптомы ревматоидного артрита. Но что из этого правда с точки зрения науки?
Жирные кислоты омега-3 - это разновидность полиненасыщенных жирных кислот. Организм человека производить эти вещества сам не может, поэтому их важно получать вместе с пищей. Для рациона важны три разновидности омега-3: альфа-линоленовая кислота (АЛК), эйкозапентановая кислота (ЭПК), докозагексаеновая кислота (ДГК).
Но если вместо рыбы мы будем принимать рыбий жир, то будут ли омега-3 усваиваться организмом так же эффективно?
Интервенционное исследование (в котором одной группе давали рыбу, а другой — добавки с рыбьим жиром) показало, что уровни ЭПК и ДГК увеличиваются аналогичным образом при получении их из рыбы или из рыбьего жира.
Так что всё-таки полезнее: рыбий жир или рыба? Один метаанализ показал, что в отношении инфарктов и инсультов добавление в рацион рыбьего жира не имеет особого значения. Национальный фонд сердца отмечает, что рыбий жир может быть полезен людям с сердечной недостаточностью или высоким уровнем триглицеридов.
Исследования показали также, что рыбий жир при ревматоидном артрите помогает уменьшить тяжесть заболевания и замедлить его прогрессирование. Компания Arthritis Australia рекомендует употреблять около 2,7 г ЭПК и ДГК в день для уменьшения воспаления суставов.
У людей с деменцией, которым давали омега-3 в форме добавок, улучшений не было. Но когда рыбий жир дали тем, у кого были лёгкие когнитивные нарушения, он помог. Более того, Alzheimer's Association рекомендует употреблять рыбу, а не принимать добавки.
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