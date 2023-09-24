Делайте эти 10 вещей каждое утро, чтобы зарядиться энергией на весь день

Делайте эти 10 вещей каждое утро, чтобы зарядиться энергией на весь деньЭксперты поделились лучшими утренними привычками
Часто ли вы ощущаете усталость уже в середине рабочего дня? На самом деле есть эффективные способы избежать такого упадка сил. Главное - правильно начинать свой день.
Начинайте каждый день с питательного завтрака. Он должен состоять из продуктов, богатых клетчаткой, белком, полезными жирами. Это позволит запустить метаболизм и обеспечит устойчивое высвобождение энергии.
Первым делом с утра пейте воду. Она жизненно необходима для каждой функции организма. Обезвоживание может привести к усталости. Более того, мозг человека в основном состоит из воды.
Сократите потребление кофеина. Кофеин в энергетиках и кофе даёт заряд энергии, но кратковременный. Также сильная зависимость от кофеина может привести к нарушениям сна. Это ещё больше усугубит ситуацию с усталостью в течение дня.
Насладитесь естественным солнечным светом. Благодаря этому вы почувствуете себя бодрым. Регулярное воздействие солнечного света на организм может помочь синхронизировать с окружающим миром внутренние часы человека, что приведёт к улучшению сна.
Делайте зарядку перед началом рабочего дня. Даже быстрая утренняя прогулка пойдёт вам на пользу. Когда мы занимаемся физической активностью, в организме вырабатывается больше эндорфинов, гормонов хорошего самочувствия. Они улучшают настроение и повышают уровень энергии.
Не проверяйте уведомления на телефоне, когда только проснулись. Так вы сможете лучше подготовиться к новому дню и успеете проснуться.
Медитируйте. Всего 3-10 минут утром помогут вам очистить разум и избавиться от большого количества разных мыслей в голове. Для медитации выбирайте комнату, наполненную солнечным светом, или место на свежем воздухе.
Слушайте музыку. Она снизит уровень стресса и увеличит количество эндорфинов в организме.
Установите здоровый баланс между работой и личной жизнью. Не начинайте работать ещё до начала рабочего дня и старайтесь как можно чаще заканчивать всё по работе в нужное время.
Получайте достаточно белка. Добавьте к завтраку яйца, греческий йогурт, семена чиа, бекон из индейки, творог, фисташки, грецкие орехи, нежирный сыр, протеиновый порошок, арахисовое масло.
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