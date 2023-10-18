Депрессия и тревога оказались обыденностью среди студентов колледжей

Исследование показало, что студенты, принадлежащие к расовым меньшинствам в колледжах с преобладанием белой расы, демонстрируют значительно более высокие показатели депрессии по сравнению с белыми студентами. Более половины небелых студентов этих вузов сообщили о наличии у них легкой депрессии, а еще 17% - о наличии депрессии средней и тяжелой степени. Уровень тревожности был одинаков у всех студентов, независимо от расовой принадлежности: более 60% студентов отмечали легкую или сильную тревожность.

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