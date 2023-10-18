Фитнес и здоровье
20:45, 18 октября 2023
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Депрессия и тревога оказались обыденностью среди студентов колледжей

А кто-то считал иначе?

Депрессия и тревожность среди студентов колледжей являются серьезной проблемой, и новое исследование, проведенное Университетом Джорджии, показывает, что эти проблемы могут усугубляться для студентов, не принадлежащих к той же расе, что и большинство их сверстников.

Депрессия и тревога оказались обыденностью среди студентов колледжей

© Ferra.expert

Исследование показало, что студенты, принадлежащие к расовым меньшинствам в колледжах с преобладанием белой расы, демонстрируют значительно более высокие показатели депрессии по сравнению с белыми студентами. Более половины небелых студентов этих вузов сообщили о наличии у них легкой депрессии, а еще 17% - о наличии депрессии средней и тяжелой степени. Уровень тревожности был одинаков у всех студентов, независимо от расовой принадлежности: более 60% студентов отмечали легкую или сильную тревожность.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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