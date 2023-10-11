Девять болезней, связанных с сексом

Девять болезней, связанных с сексомВажно об этом знать
Вы удивитесь, но секс может вызывать головную боль, симптомы гриппа и даже амнезию. Вот с какими последствиями некоторые сталкиваются после полового акта.
Посторгазмический синдром. Были ли у вас сразу после секса когда-нибудь симптомы, похожие на грипп: лихорадка, туман в голове, боли в мышцах или суставах, усталость или проблемы с концентрацией внимания? Скорее всего, это был синдром посторгазмического недомогания. Обычно он возникает у мужчин после эякуляции.
Головные боли напряжения и оргазмические головные боли. По данным Национального фонда головной боли (NHF), есть два типа головных болей, которые связаны с сексуальной активностью. Оргазмическая головная боль обычно возникает прямо перед оргазмом. Такая боль может быть реакцией на повышение кровяного давления. Она поражает обычно мужчин и тех, кто склонен к мигрени.
Посткоитальная дисфория. Это депрессивное состояние, которое возникает после занятия любовью. Встречается оно регулярно у примерно 10% женщин.
Аллергия на сперму. Данные одного исследования показали, что до 40 тысяч женщин в США страдают аллергией на сперму. У некоторых женщин сперма меняет баланс pH во влагалище, а это приводит к раздражению, выделению цервикальной слизи, крапивнице и отёкам. Лучший способ уменьшить признаки аллергии на сперму - пользоваться презервативом во время секса.
Транзиторная глобальная амнезия. Это внезапная временная потеря памяти, от которого ежегодно в США страдают от 23 до 32 человек из 100 тысяч в возрасте 50 лет и старше. В ходе одного исследования выяснилось, что у пациентов с транзиторной глобальной амнезией, как правило, возникает недостаточность клапанов яремной вены, которая переносит лишённую кислорода кровь от мозга к сердцу. К счастью, к людям обычно память в этом случае возвращается в течение нескольких часов.
Инфекция мочевыводящих путей. Сексуальная активность приводит к попаданию бактерий в мочевыводящие пути женщины. Если вы страдаете инфекциями мочевыводящих путей, попробуйте помочиться сразу же после секса. Это поможет вывести из уретры нежелательные бактерии.
Дрожжевые инфекции. У женщин эти инфекции могут возникать из-за изменения pH, связанного со спермой или с новой смазкой. Ещё одна причина - это гормональные изменения. Дрожжевая инфекция - это не ЗППП, но она имеет схожие симптомы: зуд и раздражение, болезненность при сексе и густые выделения.
Бактериальный вагиноз. Он может возникнуть при нарушении баланса «хороших» и «плохих» бактерий во влагалище. Признаки бактериального вагиноза: выделение цервикальной слизи белого или серого цвета, цервикальная слизь с резким зловонным запахом, особенно сильный вагинальный запах после секса, вагинальный зуд, болезненное мочеиспускание или чувство жжения при мочеиспускании. Более высокий риск развития этой болезни у женщин, имеющих несколько половых партнёров, и у тех, кто занимается сексом с новым партнёром.
Простуда. Ей можно заразиться при сексе с больным человеком.
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