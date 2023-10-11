Девять болезней, связанных с сексом

Посторгазмический синдром. Были ли у вас сразу после секса когда-нибудь симптомы, похожие на грипп: лихорадка, туман в голове, боли в мышцах или суставах, усталость или проблемы с концентрацией внимания? Скорее всего, это был синдром посторгазмического недомогания. Обычно он возникает у мужчин после эякуляции.

Головные боли напряжения и оргазмические головные боли. По данным Национального фонда головной боли (NHF), есть два типа головных болей, которые связаны с сексуальной активностью. Оргазмическая головная боль обычно возникает прямо перед оргазмом. Такая боль может быть реакцией на повышение кровяного давления. Она поражает обычно мужчин и тех, кто склонен к мигрени.

Посткоитальная дисфория. Это депрессивное состояние, которое возникает после занятия любовью. Встречается оно регулярно у примерно 10% женщин.

Аллергия на сперму. Данные одного исследования показали, что до 40 тысяч женщин в США страдают аллергией на сперму. У некоторых женщин сперма меняет баланс pH во влагалище, а это приводит к раздражению, выделению цервикальной слизи, крапивнице и отёкам. Лучший способ уменьшить признаки аллергии на сперму - пользоваться презервативом во время секса.