Фитнес и здоровье
18:19, 19 сентября 2023
2 мин.

Девять худших привычек, которые мешают наращивать мышцы

Постарайтесь от них отказаться

Даже если вы соблюдаете богатую белком диету и регулярно ходите в спортзал, вы можете не добиться нужных результатов в наращивании мышечной массы. Вот какие привычки способны вам помешать.

Девять худших привычек, которые мешают наращивать мышцы
© Men's Health

Поднятие слишком большого веса. Эта привычка ограничивает рост мышц и повышает риск возникновения травм. Сосредоточьтесь на поднятии тяжестей, которые позволят вам сохранять хорошую форму во всём диапазоне движений. Увеличивайте их вес постепенно, по мере увеличения вашей силы.

Непоследовательные тренировки и нерегулярное питание. Рост мышц требует регулярной работы и качественного питания.

Пренебрежение днём ног. Многие сосредотачиваются на верхней части тела и не уделяют должного внимания ногам. Это может привести к мышечному дисбалансу и препятствовать росту мышц.

Пренебрежение комплексными упражнениями. Это, например, приседания, становая тяга, жим лёжа. Они задействуют сразу несколько групп мышц и создают прочную основу для их развития.

Девять худших привычек, которые мешают наращивать мышцы
© Shutterstock

Рацион, который не содержит достаточного количества белка. Белок - строительный материал для мышц. Если вы не будете получать достаточно белка, то мышцы не смогут как следует восстанавливаться и расти.

Злоупотребление алкоголем. Известно, что алкоголь может обезвоживать, ухудшать восстановление мышц, снижать уровень тестостерона.

Недостаток спокойного сна. Это может привести к увеличению количества гормонов стресса, замедлению восстановления мышц, нарушению их роста.

Стресс. Хронический стресс способствует повышению уровня кортизола (гормона стресса). Это приводит к разрушению мышц, ухудшению их роста.

Перетренированность. Чрезмерные физические нагрузки без достаточного количества отдыха могут привести к травмам, мышечной усталости, замедлению роста мышц.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.