Девять худших привычек, которые мешают наращивать мышцы

Девять худших привычек, которые мешают наращивать мышцыПостарайтесь от них отказаться
Даже если вы соблюдаете богатую белком диету и регулярно ходите в спортзал, вы можете не добиться нужных результатов в наращивании мышечной массы. Вот какие привычки способны вам помешать.
Поднятие слишком большого веса. Эта привычка ограничивает рост мышц и повышает риск возникновения травм. Сосредоточьтесь на поднятии тяжестей, которые позволят вам сохранять хорошую форму во всём диапазоне движений. Увеличивайте их вес постепенно, по мере увеличения вашей силы.
Непоследовательные тренировки и нерегулярное питание. Рост мышц требует регулярной работы и качественного питания.
Пренебрежение днём ног. Многие сосредотачиваются на верхней части тела и не уделяют должного внимания ногам. Это может привести к мышечному дисбалансу и препятствовать росту мышц.
Пренебрежение комплексными упражнениями. Это, например, приседания, становая тяга, жим лёжа. Они задействуют сразу несколько групп мышц и создают прочную основу для их развития.
Рацион, который не содержит достаточного количества белка. Белок - строительный материал для мышц. Если вы не будете получать достаточно белка, то мышцы не смогут как следует восстанавливаться и расти.
Злоупотребление алкоголем. Известно, что алкоголь может обезвоживать, ухудшать восстановление мышц, снижать уровень тестостерона.
Недостаток спокойного сна. Это может привести к увеличению количества гормонов стресса, замедлению восстановления мышц, нарушению их роста.
Стресс. Хронический стресс способствует повышению уровня кортизола (гормона стресса). Это приводит к разрушению мышц, ухудшению их роста.
Перетренированность. Чрезмерные физические нагрузки без достаточного количества отдыха могут привести к травмам, мышечной усталости, замедлению роста мышц.
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