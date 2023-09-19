Девять худших привычек, которые мешают наращивать мышцы

Поднятие слишком большого веса. Эта привычка ограничивает рост мышц и повышает риск возникновения травм. Сосредоточьтесь на поднятии тяжестей, которые позволят вам сохранять хорошую форму во всём диапазоне движений. Увеличивайте их вес постепенно, по мере увеличения вашей силы.

Непоследовательные тренировки и нерегулярное питание. Рост мышц требует регулярной работы и качественного питания.

Пренебрежение днём ног. Многие сосредотачиваются на верхней части тела и не уделяют должного внимания ногам. Это может привести к мышечному дисбалансу и препятствовать росту мышц.

Пренебрежение комплексными упражнениями. Это, например, приседания, становая тяга, жим лёжа. Они задействуют сразу несколько групп мышц и создают прочную основу для их развития.