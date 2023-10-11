Девять лучших привычек после тренировки для восстановления мышц

Девять лучших привычек после тренировки для восстановления мышцСтарайтесь им следовать
То, что вы делаете после тренировки, так же важно, как и само выполнение физических упражнений. Сертифицированный личный тренер Garage Gym Reviews Ти Джей Ментус дал несколько советов по поводу восстановления после занятий спортом.
Расслабляйте тело. Постепенно снизить частоту сердечных сокращений и предотвратить боль в мышцах помогает короткая прогулка или растяжка. В течение 5-10 минут после тренировки выполняйте упражнения низкой интенсивности (ходьба, растяжка).
Получайте белок. Греческий йогурт, нежирная курица или протеиновый коктейль ускорят рост ваших мышц. Старайтесь после тренировки употреблять 25-30 г белка. В идеале вам нужно получить белок в течение двух часов после окончания тренировки. Также убедитесь, что не менее 30% потребляемых вами ежедневной калорий составляют белки.
Употребляйте углеводы. Помогут запастись энергией такие сложные углеводы, как коричневый рис или сладкий картофель. Перед тренировкой съешьте 40-50 г углеводов, а после - 20-30% от дневного рациона.
Используйте валики из пенопласта. Исследование 2015 года показало, что валики из пенопласта уменьшают мышечную усталость и одновременно повышают мышечную работоспособность.
Отдавайте приоритет сну. Один научный обзор показал, что лишение сна ухудшает восстановление мышц и ослабляет иммунитет. Старайтесь спать минимум восемь часов в день и ложиться не позднее 10 вечера.
Пейте достаточно воды. Гидратация важна, поскольку тело в основном состоит из воды. При обезвоживании вы можете столкнуться с судорогами, туманом в голове или головокружениями.
Не забывайте о растяжке. Исследования демонстрируют, что всего несколько минут растяжки после тренировки облегчают боль в мышцах.
Примите ледяную ванну. Согласно результатам исследований, ледяные ванны могут уменьшить болезненность и воспаление мышц. Для достижения максимального эффекта охладите воду до +12 градусов по Цельсию и оставайтесь в ней 5-10 минут.
Наслаждайтесь сауной. Научно доказано, что сауны помогают расслабить мышцы, ускорить их восстановление, увеличить кровоток.
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