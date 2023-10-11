Девять лучших привычек после тренировки для восстановления мышц

Расслабляйте тело. Постепенно снизить частоту сердечных сокращений и предотвратить боль в мышцах помогает короткая прогулка или растяжка. В течение 5-10 минут после тренировки выполняйте упражнения низкой интенсивности (ходьба, растяжка).

Получайте белок. Греческий йогурт, нежирная курица или протеиновый коктейль ускорят рост ваших мышц. Старайтесь после тренировки употреблять 25-30 г белка. В идеале вам нужно получить белок в течение двух часов после окончания тренировки. Также убедитесь, что не менее 30% потребляемых вами ежедневной калорий составляют белки.

Употребляйте углеводы. Помогут запастись энергией такие сложные углеводы, как коричневый рис или сладкий картофель. Перед тренировкой съешьте 40-50 г углеводов, а после - 20-30% от дневного рациона.

Используйте валики из пенопласта. Исследование 2015 года показало, что валики из пенопласта уменьшают мышечную усталость и одновременно повышают мышечную работоспособность.