Девять лучших согревающих продуктов, которые снизят уровень сахара в крови

Доктор Сунни Патель из Dish Dash Deets рассказала, как можно поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Помогут в этом определённые осенние продукты. Как правило, они богаты клетчаткой.

Корица. Эта специя содержит вещества, которые повышают чувствительность к инсулину. В результате уровень сахара в крови у человека может снизиться.

Куркума. Она снижает резистентность к инсулину и помогает контролировать показатели сахара в крови.

Имбирь. Этот ингредиент снизит уровень глюкозы в крови натощак.

Некрахмалистые овощи. Среди них - шпинат, капуста, брокколи и цветная капуста. Они содержат много клетчатки, которая стабилизирует уровень сахара в крови.

Бобовые. Нут, чечевица, чёрная фасоль богаты клетчаткой. Это вещество замедляет всасывание сахара и помогает контролировать уровень сахара в крови.