Девять лучших согревающих продуктов, которые снизят уровень сахара в крови

Девять лучших согревающих продуктов, которые снизят уровень сахара в кровиДобавьте их в свой рацион
Когда наш организм получает с пищей слишком много глюкозы, это может привести к резкому скачку уровня сахара в крови. Из-за этого мы можем ощущать вялость. Но есть продукты, способные привести все эти показатели в норму.
Доктор Сунни Патель из Dish Dash Deets рассказала, как можно поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Помогут в этом определённые осенние продукты. Как правило, они богаты клетчаткой.
Корица. Эта специя содержит вещества, которые повышают чувствительность к инсулину. В результате уровень сахара в крови у человека может снизиться.
Куркума. Она снижает резистентность к инсулину и помогает контролировать показатели сахара в крови.
Имбирь. Этот ингредиент снизит уровень глюкозы в крови натощак.
Некрахмалистые овощи. Среди них - шпинат, капуста, брокколи и цветная капуста. Они содержат много клетчатки, которая стабилизирует уровень сахара в крови.
Бобовые. Нут, чечевица, чёрная фасоль богаты клетчаткой. Это вещество замедляет всасывание сахара и помогает контролировать уровень сахара в крови.
Орехи и семена. Хорошими источниками клетчатки считаются миндаль, грецкие орехи, семена чиа, семена льна.
Цельнозерновые продукты. Они имеют низкий гликемический индекс, содержат клетчатку и сложные углеводы.
Нежирные белки. К этим продуктам относятся тофу, темпе, курица, индейка, рыба.
Зеленый чай. Он содержит катехины, которые улучшают чувствительность к инсулину и снижают всасывание глюкозы из пищеварительного тракта.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.