Фитнес и здоровье
15:14, 23 октября 2023
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Девять лучших согревающих продуктов, которые снизят уровень сахара в крови

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Когда наш организм получает с пищей слишком много глюкозы, это может привести к резкому скачку уровня сахара в крови. Из-за этого мы можем ощущать вялость. Но есть продукты, способные привести все эти показатели в норму.

Девять лучших согревающих продуктов, которые снизят уровень сахара в крови
© BlogLet News

Доктор Сунни Патель из Dish Dash Deets рассказала, как можно поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Помогут в этом определённые осенние продукты. Как правило, они богаты клетчаткой.

Корица. Эта специя содержит вещества, которые повышают чувствительность к инсулину. В результате уровень сахара в крови у человека может снизиться.

Куркума. Она снижает резистентность к инсулину и помогает контролировать показатели сахара в крови.

Имбирь. Этот ингредиент снизит уровень глюкозы в крови натощак.

Некрахмалистые овощи. Среди них - шпинат, капуста, брокколи и цветная капуста. Они содержат много клетчатки, которая стабилизирует уровень сахара в крови.

Бобовые. Нут, чечевица, чёрная фасоль богаты клетчаткой. Это вещество замедляет всасывание сахара и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Девять лучших согревающих продуктов, которые снизят уровень сахара в крови
© Women's Health

Орехи и семена. Хорошими источниками клетчатки считаются миндаль, грецкие орехи, семена чиа, семена льна.

Цельнозерновые продукты. Они имеют низкий гликемический индекс, содержат клетчатку и сложные углеводы.

Нежирные белки. К этим продуктам относятся тофу, темпе, курица, индейка, рыба.

Зеленый чай. Он содержит катехины, которые улучшают чувствительность к инсулину и снижают всасывание глюкозы из пищеварительного тракта.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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