Девять ошибок в диете, из-за которых вы не можете похудеть

Девять ошибок в диете, из-за которых вы не можете похудетьПроверьте себя
Некоторые повседневные привычки могут мешать вашему прогрессу в похудении. Вот от чего вам лучше отказаться.
Недостаточное количество еды в течение дня. Это может привести к усилению чувства голода и к перееданию. Также нельзя пропускать ни одного приёма пищи за день, а в случае необходимости лучше съесть закуску с полезными жирами, углеводами и белками.
Перекус ночью. Он приведёт к избытку калорий и помешает вашим усилиям по снижению веса.
Недостаток клетчатки. Клетчатка помогает усилить чувство сытости, замедлить пищеварение и таким образом сбросить вес. Эксперт по питанию Мелисса Митри предлагает в день употреблять хотя бы 25-35 г продуктов, богатых клетчаткой.
Отсутствие полноценного завтрака. Сбалансированный завтрак каждое утро помогает регулировать уровень сахара в крови. Некоторые примеры такого завтрака - яйца с авокадо и тостами из цельной пшеницы, овсянка на ночь с фруктами или протеиновый коктейль с фруктами и листовой зеленью.
Употребление ненужных калорий. Жидкие калории, которые содержатся в соках, смузи, газировке, не имеют питательной ценности и могут быстро накапливаться. Это приводит к увеличению веса.
Соблюдение модных диет. Вместо них лучше отдавайте предпочтение разнообразному здоровому питанию. Кроме того, вы можете разработать для себя индивидуальный план питания вместе с диетологом.
Употребление слишком большого количества здоровой пищи. Некоторые продукты лучше употреблять в умеренных количествах. К примеру, полезные жиры, содержащиеся в орехах, авокадо, оливковом масле, в больших дозах могут помешать снижению веса.
Избыток смузи. Из-за слишком большого количества фруктов у вас может повыситься уровень сахара в крови. Также не добавляйте в смузи фруктовый сок: вместо этого используйте нежирное молоко или йогурт, содержащий белок.
Отсутствие контроля порций. Если вы берёте порцию большого размера, то это увеличивает вероятность переедания и бесконтрольного потребления продуктов.
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