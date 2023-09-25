Девять ошибок в диете, из-за которых вы не можете похудеть

Недостаточное количество еды в течение дня. Это может привести к усилению чувства голода и к перееданию. Также нельзя пропускать ни одного приёма пищи за день, а в случае необходимости лучше съесть закуску с полезными жирами, углеводами и белками.

Перекус ночью. Он приведёт к избытку калорий и помешает вашим усилиям по снижению веса.

Недостаток клетчатки. Клетчатка помогает усилить чувство сытости, замедлить пищеварение и таким образом сбросить вес. Эксперт по питанию Мелисса Митри предлагает в день употреблять хотя бы 25-35 г продуктов, богатых клетчаткой.

Отсутствие полноценного завтрака. Сбалансированный завтрак каждое утро помогает регулировать уровень сахара в крови. Некоторые примеры такого завтрака - яйца с авокадо и тостами из цельной пшеницы, овсянка на ночь с фруктами или протеиновый коктейль с фруктами и листовой зеленью.