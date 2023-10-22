Девять полезных напитков и продуктов, которыми нельзя злоупотреблять

Девять полезных напитков и продуктов, которыми нельзя злоупотреблятьИ вот почему
Даже «здоровую» пищу нужно употреблять в умеренных количествах. К ней относятся, например, крестоцветные овощи, овсянка и пр.
Крестоцветные овощи. Они содержат много растворимой клетчатки, которая способствует образованию избыточного количества газов. Если вы будете есть слишком много таких овощей, то столкнётесь с дискомфортом в желудке. Также при ежедневном употреблении большого количества крестоцветных овощей у людей с недостатком йода могут возникнуть проблемы со здоровьем. То же самое касается тех, кто принимает препараты, разжижающие кровь.
Продукты с высоким содержанием полезных жиров. Это оливковое масло, авокадо, орехи. Дело в том, что они содержат много калорий, который могут быстро накапливаться. Так, в одном авокадо - около 322 ккал, в одной чашке цельного миндаля - 828 ккал. Кроме того, нередко к упакованным орехам добавляют соль и растительное масло, что может плохо сказаться на здоровье сердца.
Вода с лимоном. Такая вода может повредить зубную эмаль и повысить вероятность развития кариеса. По этой же причине старайтесь употреблять меньше кислых продуктов, включая апельсины, лаймы и помидоры, а также кислых напитков вроде апельсинового сока, лимонада.
Ароматизированный йогурт. Некоторые из них содержат очень много добавленного сахара. Особенно справедливо это для сортов с низким содержанием жира. К примеру, в одной упаковке нежирного персикового йогурта обычно содержится 10 г добавленного сахара.
Овсянка быстрого приготовления. Овёс содержит цинк, магний, полезную клетчатку. Но во многих пакетиках с овсянкой быстрого приготовления также бывает много сахара.
Рыба, содержащая ртуть. Меньше всего ртути в таких видах, как сом, камбала, пикша, лосось, морские гребешки, кальмары, тилапия. Избегайте при этом употребления королевской макрели, акулы, марлина, большеглазого тунца, оранжевого большеголова, кафельной рыбы и рыбу-меча.
Продукты с высоким содержанием клетчатки. Например, это семена чиа, ягоды, чёрная или печёная фасоль, чечевица. Если вы сразу будете есть много такой пищи, то это приведёт к запорам, газам и вздутию живота.
Тёмный шоколад. 2,5 дольки обычной 90-граммовой плитки тёмного шоколад с 75-80% какао содержат 170 ккал. Большинство диетологов рекомендуют придерживаться одной дольки, особенно если вы худеете или хотите поддерживать здоровый вес.
Продукты с высоким содержанием бета-каротина. Особенно много этого вещества в моркови, дыне, зимней тыкве, сладком картофеле. Но такие продукты содержат пигменты, которые могут сделать вашу кожу жёлтой или оранжевой.
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