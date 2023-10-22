Девять полезных напитков и продуктов, которыми нельзя злоупотреблять

Крестоцветные овощи. Они содержат много растворимой клетчатки, которая способствует образованию избыточного количества газов. Если вы будете есть слишком много таких овощей, то столкнётесь с дискомфортом в желудке. Также при ежедневном употреблении большого количества крестоцветных овощей у людей с недостатком йода могут возникнуть проблемы со здоровьем. То же самое касается тех, кто принимает препараты, разжижающие кровь.

Продукты с высоким содержанием полезных жиров. Это оливковое масло, авокадо, орехи. Дело в том, что они содержат много калорий, который могут быстро накапливаться. Так, в одном авокадо - около 322 ккал, в одной чашке цельного миндаля - 828 ккал. Кроме того, нередко к упакованным орехам добавляют соль и растительное масло, что может плохо сказаться на здоровье сердца.

Вода с лимоном. Такая вода может повредить зубную эмаль и повысить вероятность развития кариеса. По этой же причине старайтесь употреблять меньше кислых продуктов, включая апельсины, лаймы и помидоры, а также кислых напитков вроде апельсинового сока, лимонада.

Ароматизированный йогурт. Некоторые из них содержат очень много добавленного сахара. Особенно справедливо это для сортов с низким содержанием жира. К примеру, в одной упаковке нежирного персикового йогурта обычно содержится 10 г добавленного сахара.