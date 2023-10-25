Девять продуктов, которые помогут сохранить мозг здоровым

Девять продуктов, которые помогут сохранить мозг здоровымСтарайтесь их есть как можно чаще
Для оптимальной работы мозга нужно есть правильную пищу. Доктор Бретт Осборн, сертифицированный нейрохирург, руководитель отделения в Медицинском центре Святой Марии, президент и основатель Senolytix, рассказал, какие продукты он ест регулярно, чтобы сохранить свой мозг в норме.
Черника. Она содержит много антиоксидантов антоцианов, которые защищают мозг от окислительного стресса и воспалений. Исследования показывают, что благодаря регулярному употреблению черники можно улучшить память, замедлить возрастное снижение когнитивных функций.
Жирная рыба. Лосось, скумбрия, сардины богаты омега-3. Эти жирные кислоты обладают противовоспалительным действием, связаны с улучшением памяти, регуляцией настроения и снижением вероятности ухудшения когнитивных функций.
Зелень. В шпинате содержится большое количество витаминов, минералов, антиоксидантов. И они полезны для мозга.
Орехи и семена. Благодаря полезным жирам и антиоксидантам орехи дают постоянный приток энергии в мозг и поддерживают когнитивные функции.
Брокколи. Соединения сульфорафаны в составе этих овощей способствуют уменьшению воспаления и улучшению здоровья мозга. Также эти вещества защищают от рака, особенно от рака молочной железы.
Яйца. В их состав входит холин, который производит ацетилхолин, важный для когнитивных функций и памяти.
Куркума. Соединение куркумин в составе этой специи отличается противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Доказано также, что это вещество улучшает память, может снижать вероятность развития нейродегенеративных заболеваний.
Имбирь. Этот продукт, как было доказано, улучшает когнитивные функции.
Экзогенные кетоны. Они увеличивают выработку мозгового нейротрофического фактора, то есть белка, улучшающего память и процесс обучения.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.