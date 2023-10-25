Девять продуктов, которые помогут сохранить мозг здоровым

Черника. Она содержит много антиоксидантов антоцианов, которые защищают мозг от окислительного стресса и воспалений. Исследования показывают, что благодаря регулярному употреблению черники можно улучшить память, замедлить возрастное снижение когнитивных функций.

Жирная рыба. Лосось, скумбрия, сардины богаты омега-3. Эти жирные кислоты обладают противовоспалительным действием, связаны с улучшением памяти, регуляцией настроения и снижением вероятности ухудшения когнитивных функций.

Зелень. В шпинате содержится большое количество витаминов, минералов, антиоксидантов. И они полезны для мозга.

Орехи и семена. Благодаря полезным жирам и антиоксидантам орехи дают постоянный приток энергии в мозг и поддерживают когнитивные функции.

Брокколи. Соединения сульфорафаны в составе этих овощей способствуют уменьшению воспаления и улучшению здоровья мозга. Также эти вещества защищают от рака, особенно от рака молочной железы.