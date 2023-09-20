Девять спортивных способов улучшить здоровье сердца

Девять спортивных способов улучшить здоровье сердцаИ все они довольно простые
Элизабет Клодас, доктор доктором медицинских наук FACC, сертифицированный кардиолог, основатель клиники профилактической кардиологии недалеко от Миннеаполиса и компании Step One Foods, поделилась советами по улучшению здоровья сердца.
Двигайтесь каждый день. Любая физическая активность лучше, чем её отсутствие. Известно, что даже небольшое количество упражнений связано со значительным снижением вероятности развития болезней сердца.
Делайте в течение дня несколько аэробных упражнений. Благодаря ходьбе, езде на велосипеде, танцам, гребле и т.д. вы снизите кровяное давление и улучшите показатели холестерина. Результаты исследования, опубликованные в «Журнале Американской медицинской ассоциации», показали, что люди, страдающие сердечной недостаточностью, улучшили здоровье и качество жизни при помощи аэробных занятий (ходьба или езда на велосипеде) три-пять раз в неделю в течение трёх лет.
Не забывайте о силовых тренировках. Некоторые исследования демонстрируют, что поднятие тяжестей может защитить от болезней сердца лучше, чем аэробные упражнения. Согласно данным университета штата Айова, если вы будете тратить менее часа в неделю на поднятие тяжестей, то у вас на 40-70% снизится вероятность получить сердечный приступ или инсульт. Особенно важны силовые тренировки для поддержания нормального уровня сахара в крови.
Снимайте стресс с помощью физических упражнений. Стресс может привести к повышенному давлению или сердечному приступу.
Возьмите под контроль свой вес. По данным UCSF Health, избыточный вес связан с высоким уровнем холестерина в крови, сахарным диабетом, повышенным кровяным давлением.
Больше гуляйте. Доктор Клодас советует каждый день выделять на прогулку один час.
Не составляйте фитнес-план. Не усложняйте себе жизнь: вам не обязательно достигать какой-нибудь фитнес-цели сразу же. К примеру, если вы хотите каждый день ходить по 60 минут, то начните с 1 минуты в день.
Помните, что не существует «правильных» или «неправильных» упражнений. Получайте удовольствие от любой физической активности, которую выберете. Делайте то, что вам нравится.
Превратите одно из своих хобби в активное. К примеру, если вы любите смотреть спортивные состязания или фильмы, то делайте это на беговой дорожке или велотренажёре.
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