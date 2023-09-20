Девять спортивных способов улучшить здоровье сердца

Двигайтесь каждый день. Любая физическая активность лучше, чем её отсутствие. Известно, что даже небольшое количество упражнений связано со значительным снижением вероятности развития болезней сердца.

Делайте в течение дня несколько аэробных упражнений. Благодаря ходьбе, езде на велосипеде, танцам, гребле и т.д. вы снизите кровяное давление и улучшите показатели холестерина. Результаты исследования, опубликованные в «Журнале Американской медицинской ассоциации», показали, что люди, страдающие сердечной недостаточностью, улучшили здоровье и качество жизни при помощи аэробных занятий (ходьба или езда на велосипеде) три-пять раз в неделю в течение трёх лет.

Не забывайте о силовых тренировках. Некоторые исследования демонстрируют, что поднятие тяжестей может защитить от болезней сердца лучше, чем аэробные упражнения. Согласно данным университета штата Айова, если вы будете тратить менее часа в неделю на поднятие тяжестей, то у вас на 40-70% снизится вероятность получить сердечный приступ или инсульт. Особенно важны силовые тренировки для поддержания нормального уровня сахара в крови.

Снимайте стресс с помощью физических упражнений. Стресс может привести к повышенному давлению или сердечному приступу.