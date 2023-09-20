Фитнес и здоровье
11:29, 20 сентября 2023
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Девять спортивных способов улучшить здоровье сердца

И все они довольно простые

Элизабет Клодас, доктор доктором медицинских наук FACC, сертифицированный кардиолог, основатель клиники профилактической кардиологии недалеко от Миннеаполиса и компании Step One Foods, поделилась советами по улучшению здоровья сердца.

Девять спортивных способов улучшить здоровье сердца
© Wise Bread

Двигайтесь каждый день. Любая физическая активность лучше, чем её отсутствие. Известно, что даже небольшое количество упражнений связано со значительным снижением вероятности развития болезней сердца.

Делайте в течение дня несколько аэробных упражнений. Благодаря ходьбе, езде на велосипеде, танцам, гребле и т.д. вы снизите кровяное давление и улучшите показатели холестерина. Результаты исследования, опубликованные в «Журнале Американской медицинской ассоциации», показали, что люди, страдающие сердечной недостаточностью, улучшили здоровье и качество жизни при помощи аэробных занятий (ходьба или езда на велосипеде) три-пять раз в неделю в течение трёх лет.

Не забывайте о силовых тренировках. Некоторые исследования демонстрируют, что поднятие тяжестей может защитить от болезней сердца лучше, чем аэробные упражнения. Согласно данным университета штата Айова, если вы будете тратить менее часа в неделю на поднятие тяжестей, то у вас на 40-70% снизится вероятность получить сердечный приступ или инсульт. Особенно важны силовые тренировки для поддержания нормального уровня сахара в крови.

Снимайте стресс с помощью физических упражнений. Стресс может привести к повышенному давлению или сердечному приступу.

Девять спортивных способов улучшить здоровье сердца
© Shutterstock

Возьмите под контроль свой вес. По данным UCSF Health, избыточный вес связан с высоким уровнем холестерина в крови, сахарным диабетом, повышенным кровяным давлением.

Больше гуляйте. Доктор Клодас советует каждый день выделять на прогулку один час.

Не составляйте фитнес-план. Не усложняйте себе жизнь: вам не обязательно достигать какой-нибудь фитнес-цели сразу же. К примеру, если вы хотите каждый день ходить по 60 минут, то начните с 1 минуты в день.

Помните, что не существует «правильных» или «неправильных» упражнений. Получайте удовольствие от любой физической активности, которую выберете. Делайте то, что вам нравится.

Превратите одно из своих хобби в активное. К примеру, если вы любите смотреть спортивные состязания или фильмы, то делайте это на беговой дорожке или велотренажёре.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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