Девять способов мгновенно успокоиться

Девять способов мгновенно успокоитьсяЕсли вы чувствуете, что уже на грани
Необходимость быстро успокоиться требует особых методов борьбы со стрессом. Они помогут вам вернуть тело в режим «отдыха и переваривания пищи».
Примите наличие стресса и назовите свои ощущения. Обратите внимание на своё тело и на то, что вы прямо сейчас чувствуете. Назовите эти ощущения, а затем просто позвольте им быть. Вы можете представить, как стресс проходит через ваше тело и выходит наружу.
Двигайтесь. Исследования показывают, что для завершения цикла «бей или беги» телу нужно движение. После этого организм перейдёт в режим отдыха и переваривания пищи. Так что прыгайте, танцуйте или бегайте на месте.
Трясите руками и ногами. Делайте это интенсивно в течение трёх секунд. Такая практика приведёт нервную систему в равновесие и вызовет расслабление.
Побудьте на солнце. Обзор 2022 года показал, что регулярное воздействие солнечного света связано с положительными преимуществами для психического здоровья. В том числе с улучшением настроения, снижением уровня стресса, тревоги, уменьшением симптомов депрессии. На многих людей солнце оказывает успокаивающее воздействие.
Глубоко дышите. В режиме «бей или беги» организм не получает достаточно кислорода. Исправить ситуацию можно при помощи специальных техник. Harvard Health советует сначала вдохнуть через нос, расширяя нижнюю часть живота, а затем выдохнуть через рот.
Используйте лёд или холодную воду. Холод помогает активировать блуждающий нерв, связанный с парасимпатической нервной системой. Брызгайте воду на лицо, проводите льдом по лицу, шее, груди, погружайте лицо в воду со льдом.
Посмотрите специальные видео. В них люди могут мять бумагу, готовить еду, стучать, шептаться или делать ещё что-нибудь. У некоторых такие видеоролики могут вызывать приятное покалывание на коже головы и шеи. Доказано, что эти видео также уменьшают проявление тревоги.
Отстранитесь от стресса. Представьте, как вы нависаете над собой, смотрите вниз и наблюдаете, как испытываете приступ сильного стресса. Это создаёт ощущение отстранённости от стресса.
Напевайте. Это занятие стимулирует блуждающий нерв и успокаивает.
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