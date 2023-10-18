Девять способов мгновенно успокоиться

Примите наличие стресса и назовите свои ощущения. Обратите внимание на своё тело и на то, что вы прямо сейчас чувствуете. Назовите эти ощущения, а затем просто позвольте им быть. Вы можете представить, как стресс проходит через ваше тело и выходит наружу.

Двигайтесь. Исследования показывают, что для завершения цикла «бей или беги» телу нужно движение. После этого организм перейдёт в режим отдыха и переваривания пищи. Так что прыгайте, танцуйте или бегайте на месте.

Трясите руками и ногами. Делайте это интенсивно в течение трёх секунд. Такая практика приведёт нервную систему в равновесие и вызовет расслабление.

Побудьте на солнце. Обзор 2022 года показал, что регулярное воздействие солнечного света связано с положительными преимуществами для психического здоровья. В том числе с улучшением настроения, снижением уровня стресса, тревоги, уменьшением симптомов депрессии. На многих людей солнце оказывает успокаивающее воздействие.