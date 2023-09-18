Девять способов нарастить мышцы без тренировок

Следите за белком. Он обязательно нужен для роста мышц. Получать можно белок как из пищевых добавок, так и из продуктов (нежирная говядина, тунец, грудка индейки, куриная грудка, лосось, фасоль, яйца, тофу, греческий йогурт).

Принимайте витамины. Кайл Джонс, соучредитель и директор по инновациям и брендингу iCRYО, советует попробовать внутримышечные инъекции витамина B12 для ускорения метаболизма. Это позволит вам нарастить мышцы. Кроме того, для увеличения количества энергии и ускорения обмена веществ подойдут витаминные уколы, содержащие Lipo C.

Сделайте главным приоритетом время восстановления. Ускорить процесс восстановления можно при помощи воздействия низких температур. Например, при помощи ледяной ванны или камеры криотерапии.

Имейте в своём арсенале «читмилы». Другими словами, время от времени нарушайте диету и позволяйте себе есть нездоровую пищу. Лучше всего в этом случае подумайте о пасте с нежирным мясом, стейках, фруктах, домашних гамбургерах, суши. Эта еда хотя бы даст вам питательные вещества.