Девять способов нарастить мышцы без тренировок

Девять способов нарастить мышцы без тренировокИх перечислили эксперты
Наращивание мышечной массы в зале подходит не всем, будем честными. Однако есть и другие способы это сделать.
Следите за белком. Он обязательно нужен для роста мышц. Получать можно белок как из пищевых добавок, так и из продуктов (нежирная говядина, тунец, грудка индейки, куриная грудка, лосось, фасоль, яйца, тофу, греческий йогурт).
Принимайте витамины. Кайл Джонс, соучредитель и директор по инновациям и брендингу iCRYО, советует попробовать внутримышечные инъекции витамина B12 для ускорения метаболизма. Это позволит вам нарастить мышцы. Кроме того, для увеличения количества энергии и ускорения обмена веществ подойдут витаминные уколы, содержащие Lipo C.
Сделайте главным приоритетом время восстановления. Ускорить процесс восстановления можно при помощи воздействия низких температур. Например, при помощи ледяной ванны или камеры криотерапии.
Имейте в своём арсенале «читмилы». Другими словами, время от времени нарушайте диету и позволяйте себе есть нездоровую пищу. Лучше всего в этом случае подумайте о пасте с нежирным мясом, стейках, фруктах, домашних гамбургерах, суши. Эта еда хотя бы даст вам питательные вещества.
Медитируйте. Если вам тяжело сидеть медитировать в течение 30 минут, то попробуйте следующее. Включите музыку для медитации на YouTube, поднимите ноги под углом 90 градусов и поставьте их на пуфик. Оставайтесь в таком положении 5 минут в день. Первое время это должно помогать вам медитировать.
Добавьте в распорядок дня спортивную активность. Это может быть бокс, бадминтон, баскетбол, пляжный волейбол и т.п.
Попробуйте электротерапию. Вы можете заказать для этого устройство TENS. Маленькие электроды помогут стимулировать мышцы, облегчить боль, улучшить структуру тканей. Это отличный вариант, если вы не можете себе позволить массажиста.
Увеличьте кровоток. В этом поможет компрессионная терапия. Она стимулирует мышцы, улучшает приток крови к целевым областям тела, уменьшает накопление молочной кислоты, повышает гибкость.
Двигайтесь каждый день. Занимайтесь домашними делами, гуляйте. Это поможет вам сохранить здоровье и хорошее самочувствие.
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