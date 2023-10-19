Девять утренних привычек от эксперта по долголетию

Подъём утром в одно и то же время. Это касается и выходных. Кроме того, достаточное количество хорошего сна важно для здоровья в целом, работы мозга, контроля уровня сахара в крови и веса.

Очищение разума. Такая практика поможет вам избежать стресса и тревоги.

Внимание к своему телу. Носите что-нибудь вроде фитнес-трекера, чтобы отслеживать изменения в своём организме.

Прогулки на свежем воздухе. Утренний солнечный свет влияет на работу гормонов грелина и лептина, которые регулируют аппетит. Также исследования показывают, что дневной свет улучшает бдительность, скорость реакции и познавательные способности.