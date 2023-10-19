Девять утренних привычек от эксперта по долголетию

Девять утренних привычек от эксперта по долголетиюПостарайтесь им следовать
Доктор медицинских наук Флоренс Комите перечислила самые полезные утренние привычки. Они сделают вашу жизнь ещё лучше.
Подъём утром в одно и то же время. Это касается и выходных. Кроме того, достаточное количество хорошего сна важно для здоровья в целом, работы мозга, контроля уровня сахара в крови и веса.
Очищение разума. Такая практика поможет вам избежать стресса и тревоги.
Внимание к своему телу. Носите что-нибудь вроде фитнес-трекера, чтобы отслеживать изменения в своём организме.
Прогулки на свежем воздухе. Утренний солнечный свет влияет на работу гормонов грелина и лептина, которые регулируют аппетит. Также исследования показывают, что дневной свет улучшает бдительность, скорость реакции и познавательные способности.
Не забывать пить воду. Чтобы понять, нет ли у вас обезвоживания, посмотрите на цвет своей мочи. В идеале она должна быть прозрачной.
Отдавать предпочтение чаю, а не кофе. В зелёном чае с жасмином много антиоксидантов полифенолов. Они борются с активными формами кислорода, которые провоцируют болезни, связанные со старением.
Завтрак с высоким содержанием белка. Вы можете даже просто выпить протеиновый коктейль. Белок хорошо насыщает и играет решающую роль в наращивании мышечной массы.
Утренние тренировки. Они ускоряют обмен веществ и заставляют ваше тело двигаться.
Выбор правильных добавок. Важно их также принимать в определённое время дня.
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