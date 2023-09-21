Диетолог назвал более дешёвые альтернативы полезным для мозга продуктам

Зарегистрированный диетолог из Nutrable Кэролайн Хинд назвала несколько более доступных альтернатив авокадо, асаи, чая матча. Все они тоже благотворно влияют на мозг.

Авокадо. Витамины группы В и витамин Е вы также можете получить из семян, орехов, зелёных овощей. И они стоят дешевле, чем авокадо.