Фитнес и здоровье
08:26, 21 сентября 2023
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Диетолог назвал более дешёвые альтернативы полезным для мозга продуктам

То есть авокадо, асаи и чаю матча

Поддержать здоровье мозга может правильная диета. И для этого не обязательно тратить много денег на продукты.

Диетолог назвал более дешёвые альтернативы полезным для мозга продуктам
© CNBC

Зарегистрированный диетолог из Nutrable Кэролайн Хинд назвала несколько более доступных альтернатив авокадо, асаи, чая матча. Все они тоже благотворно влияют на мозг.

Авокадо. Витамины группы В и витамин Е вы также можете получить из семян, орехов, зелёных овощей. И они стоят дешевле, чем авокадо.

Диетолог назвал более дешёвые альтернативы полезным для мозга продуктам
© Harvard Health

Чай матча. В этом чае содержится аминокислота L-теанин. Это вещество, как показывают исследования, снимает стресс, улучшает настроение, обеспечивает хороший сон. Также сочетание L-теанина и кофеина положительно влияет на работу мозга. Все эти вещества содержатся также в зелёном чае.

Асаи. Доказано, что эти ягоды защищают от нейродегенеративных заболеваний и улучшают память. Такой же эффект оказывают черника, ежевика, чёрная смородина, малина.

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