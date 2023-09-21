Диетолог назвал более дешёвые альтернативы полезным для мозга продуктам

Диетолог назвал более дешёвые альтернативы полезным для мозга продуктамТо есть авокадо, асаи и чаю матча
Поддержать здоровье мозга может правильная диета. И для этого не обязательно тратить много денег на продукты.
Зарегистрированный диетолог из Nutrable Кэролайн Хинд назвала несколько более доступных альтернатив авокадо, асаи, чая матча. Все они тоже благотворно влияют на мозг.
Авокадо. Витамины группы В и витамин Е вы также можете получить из семян, орехов, зелёных овощей. И они стоят дешевле, чем авокадо.
Чай матча. В этом чае содержится аминокислота L-теанин. Это вещество, как показывают исследования, снимает стресс, улучшает настроение, обеспечивает хороший сон. Также сочетание L-теанина и кофеина положительно влияет на работу мозга. Все эти вещества содержатся также в зелёном чае.
Асаи. Доказано, что эти ягоды защищают от нейродегенеративных заболеваний и улучшают память. Такой же эффект оказывают черника, ежевика, чёрная смородина, малина.
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