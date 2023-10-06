Фитнес и здоровье
20:35, 06 октября 2023
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Диетолог назвала алкоголь самым опасным напитком для пожилых людей

Спиртное нагружает все системы организма пожилых

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина предупредила о недопустимости употребления алкоголя пожилыми людьми. Алкоголь — самый опасный напиток в таком возрасте.

Диетолог назвала алкоголь самым опасным напитком для пожилых людей
© Unsplash.com

Мухина отметила, что спиртные напитки повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему пожилых, которые часто уже имеют возрастные заболевания и, в частности, болезни сердца.

Также алкоголь негативно воздействует на все органы: почки, печень и поджелудочную железу, тем более если у человека уже есть соответствующие проблемы.

«Алкоголь вызывает тахикардию, увеличивает потребность сердца в кислороде. Он сначала расширяет сосуды, а затем сужает. Такие напитки повышают артериальное давление, а в пожилом возрасте у многих уже и так имеется гипертония. Кроме того, возникает риск закупорки сосудов, тромбоза и инфаркта», — подчеркнула врач.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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