Диетолог объяснила, как бороться с нехваткой кальция в организме

Диетолог объяснила, как бороться с нехваткой кальция в организмеКальций очень важен для организма
Врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Динуллина рассказала, что важно учесть для борьбы с остеопорозом. Для этого необходимо прежде всего поддерживать нормальный уровень кальция и обеспечить его усвояемость.
Кальций можно получать из продуктов питания: рыбы, сыров, творога, сметаны, молока и других. Кальций содержится и в капусте, сельдерее, шпинате, кураге, но из этих продуктов усваиваться минерал будет хуже.
Кальций можно пить и как пищевую добавку, но после назначения врача, так как «транспорт» для него — витамин D, который можно либо купить в качестве препарата, либо получать из пищи.
Также Динуллина объяснила, что при остеопорозе нужно следить не только за уровнем кальция, но и нормализовать фосфор и магний. Потому что избыток фосфора на высокобелковых диетах — одна из частых причин снижения уровня кальция.
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