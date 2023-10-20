Диетолог объяснила, как бороться с нехваткой кальция в организме

Кальций можно получать из продуктов питания: рыбы, сыров, творога, сметаны, молока и других. Кальций содержится и в капусте, сельдерее, шпинате, кураге, но из этих продуктов усваиваться минерал будет хуже.

Кальций можно пить и как пищевую добавку, но после назначения врача, так как «транспорт» для него — витамин D, который можно либо купить в качестве препарата, либо получать из пищи.

Также Динуллина объяснила, что при остеопорозе нужно следить не только за уровнем кальция, но и нормализовать фосфор и магний. Потому что избыток фосфора на высокобелковых диетах — одна из частых причин снижения уровня кальция.

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