Диетолог объяснила, почему нельзя есть сырые и плохо сваренные яйца

По её словам, сырые яйца плохо усваиваются, поэтому есть их в таком виде не имеет смысла. Лучшая форма употребления яиц, когда белок сварен полностью, а желток наполовину. «В этом случае те полезные вещества, которые содержат яйца, усваиваются лучше, потому что в яйце есть авидин, который препятствует усвоению многих компонентов», — объяснила диетолог.

Соломатина рассказала и о том, что свежими сырыми яйцами не отравишься, но нет гарантии, что они не заражены сальмонеллёзом. В этом отношении перепелиные яйца безопасней, чем куриные, потому что у перепёлок выше температура тела. Согласно нынешним рекомендациям, яйца нужно варить в крутую или готовить омлет, есть глазунью не рекомендуется.

«Сейчас рекомендации таковы, что яйца нужно варить до крутого состояния, либо есть в виде омлета, но не в виде глазуньи. Яйца должны хорошо термически обрабатываться, потому что случаи сальмонеллёза всё-таки нередки. Нормально проваренные, прожаренные яйца тоже хорошо усваиваются. Тут ещё зависит, сколько яйцо хранилось, мылось ли оно перед хранением. Когда оно хранится, там увеличивается пористость яйца. И если яйцо грязное, эти бактерии могут попасть через эти поры вовнутрь. Смысла употреблять их сырыми нет, потому что в данном случае оно усваивается хуже, и авидин связывает ряд полезных веществ, поэтому лучше яйца проваривать или прожаривать», — рассказала врач.

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