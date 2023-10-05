Диетолог предупредила о вреде популярных среди россиян диет

Диетолог предупредила о вреде популярных среди россиян диетДиеты могут ухудшить качество здоровья
Врач-диетолог Лидия Ионова предупредила об опасности диет, которые популярны среди россиян. По словам специалиста, диеты могут спровоцировать ухудшение здоровья и расстройство пищевого поведения (РПП).
Врач назвала голодание одной из самых «жёстких» диет, также упомянула монодиеты и различные несбалансированные диеты. Из-за таких систем питания человек может терять необходимые витамины и полезные вещества, что приведёт к ухудшению здоровья.
К тому же низкокалорийные диеты могут привести к обострению хронического холецистита и развития желчнокаменной болезни.
«Любая диета в нашем российском понимании может быть очень вредной. Самое жёсткое — это голодание, какие-то монодиеты, несбалансированные диеты. С ними есть большая проблема, потому что они ухудшают качество здоровья человека. Они лишают нас нутриентов, необходимых каждый день, незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минералов, антиоксидантов и т.д.» — объяснила диетолог.
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